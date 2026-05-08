Panamá, 08 de mayo del 2026

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    Educación

    La responsabilidad institucional frente a la deserción escolar

    Carlos Baltazar Lan
    La responsabilidad institucional frente a la deserción escolar
    El proyecto de Ley 204 pretende derogar la Ley 40 del 2010 para pretende motivar a los alumnos y prevenir la deserción escolar. | Mi Diario | Archivo

    En el debate sobre la deserción escolar en Panamá, suele predominar una narrativa que atribuye sus causas a factores externos al sistema educativo, como la pobreza, la dinámica familiar o el contexto social. Sin desconocer la relevancia de estos elementos, es necesario avanzar hacia un análisis que incorpore la responsabilidad institucional en la garantía del derecho a la educación.

    El abandono escolar no ocurre de manera repentina. En la mayoría de los casos, se trata de un proceso gradual en el que pueden identificarse señales tempranas: ausentismo recurrente, bajo rendimiento académico, problemas de conducta o dificultades familiares. Estas señales constituyen oportunidades de intervención que, de ser atendidas oportunamente, pueden evitar la desvinculación definitiva del estudiante.

    Desde una perspectiva jurídica, el derecho a la educación impone obligaciones concretas al Estado y a las instituciones educativas. No se trata únicamente de ofrecer un servicio, sino de garantizar un derecho fundamental. Esto implica desarrollar mecanismos efectivos de seguimiento, intervención y acompañamiento.

    Los gabinetes psicopedagógicos desempeñan un papel estratégico en este proceso. Su función no se limita a la atención de casos, sino que incluye la identificación de factores de riesgo, la orientación a docentes y familias, y la articulación de respuestas institucionales. Su actuación oportuna puede marcar la diferencia entre la permanencia y el abandono escolar.

    Sin embargo, cuando estas instancias no logran activarse de manera adecuada o cuando las respuestas institucionales resultan tardías o insuficientes, el sistema educativo enfrenta un desafío que trasciende lo pedagógico. Se trata de una posible falla en la garantía de derechos.

    Esto no implica una visión sancionadora, sino una oportunidad para fortalecer la gestión educativa desde un enfoque de responsabilidad compartida. Reconocer la dimensión institucional de la deserción escolar permite avanzar hacia soluciones más integrales y sostenibles.

    En este sentido, resulta fundamental consolidar una cultura institucional orientada a la prevención, donde cada señal de riesgo sea atendida con la debida importancia. La coordinación entre actores, la sistematización de la información y el seguimiento continuo son elementos clave para reducir los niveles de abandono escolar.

    La deserción escolar no puede ser entendida únicamente como una problemática del estudiante. Es, en muchos casos, el reflejo de un sistema que no logró responder a tiempo. Por ello, el desafío no es solo identificar sus causas, sino fortalecer las capacidades institucionales para evitar que ocurra.

    Garantizar el derecho a la educación implica asumir que cada estudiante que abandona el sistema representa una responsabilidad que debe ser atendida. Solo así será posible avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo, equitativo y efectivo.

    El autor es abogado y docente

    Carlos Baltazar Lan

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