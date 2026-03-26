Panamá, 26 de marzo del 2026

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    Desigualdad

    La riqueza extrema y la responsabilidad social

    Lenin Sucre Benjamín

    Nunca en la historia de la humanidad se había concentrado tanta riqueza en tan pocas manos. Y, al mismo tiempo, nunca había existido una oportunidad tan clara de transformar el mundo.

    Según estimaciones recientes, el 1% más rico de la población concentra cerca del 45% de la riqueza global, mientras que la mitad más pobre apenas accede a menos del 1%. Un pequeño grupo de multimillonarios posee recursos equivalentes a los de miles de millones de personas. Más que una simple desigualdad, esta realidad representa una posibilidad única.

    Es importante reconocerlo sin ambigüedades: muchas de estas grandes fortunas son fruto del talento, la disciplina, la visión y una capacidad excepcional para innovar. La humanidad necesita esas mentes brillantes. En muchos casos, su impacto ha sido decisivo para el progreso.

    Precisamente por eso, hoy tienen en sus manos algo aún mayor: la capacidad de transformar realidades a una escala sin precedentes.

    La vía no está en imponer, sino en construir. En crear mecanismos confiables que permitan canalizar parte de esos recursos hacia el desarrollo humano de forma organizada, transparente y eficaz. Incluso, podría pensarse en una iniciativa global liderada por ellos mismos, enfocada en identificar las necesidades más urgentes y actuar con visión de largo plazo.

    No se trata de asistencia pasajera, sino de transformación real: educar, formar, generar oportunidades. No dar el pescado, sino enseñar a pescar. Porque el verdadero progreso nace de la capacidad, no de la dependencia.

    El mundo no carece de recursos; carece de estructuras para utilizarlos con inteligencia y sentido humano.

    La historia ha demostrado que las grandes civilizaciones no se sostienen únicamente sobre la riqueza, sino sobre la equidad. Y tal vez este sea el tiempo en que quienes más tienen sean recordados no solo por lo que lograron, sino por lo que ayudaron a construir.

    El autor es empresario.

    Lenin Sucre Benjamín


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