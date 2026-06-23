La salida de emergencia de Trump en Irán

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El marco anunciado el domingo pasado entre Estados Unidos e Irán no es un final, sino un paso intermedio. Puede terminar en un fracaso rotundo o iniciar una transformación hacia un Irán moderno. Pero, en términos diplomáticos, parece más una salida de emergencia de una guerra costosa que un desfile de victoria. La retórica inicial de Donald Trump sobre un cambio de régimen y una rendición incondicional ha quedado atrás. Un asesor cercano lo admite sin rodeos: es un acuerdo inconcluso; no puede calificarse ni como un gran éxito ni como un fracaso.

Las dudas superan a las respuestas. Los detalles sobre la limitación del programa nuclear aún no se negocian. El estrecho de Ormuz se ha reabierto, quizá de manera temporal. El acuerdo parece aplicarse solo al Líbano, sin garantías de que Israel o Hezbolá lo respeten. Y, lo más preocupante, un régimen de línea dura sigue en Teherán, capaz de amenazar a sus vecinos y a Israel.

Los principales negociadores estadounidenses han sido Jared Kushner y Steve Witkoff. No son diplomáticos, sino inversionistas. Esto ha dado a la negociación un carácter peculiar de riesgo y recompensa. Parece una presentación empresarial: un esquema de pago por participar en lugar de cumplir requisitos. Kushner le dijo sin ambages al presidente del Parlamento iraní que, si Irán quiere el precio de un Rolls-Royce, necesita ofrecer un producto de Rolls-Royce. En otras palabras, si Teherán mantiene abierto el estrecho de Ormuz, detiene el enriquecimiento de uranio por veinte años y abandona la exportación de su revolución, podría obtener cientos de miles de millones de dólares.

La propuesta estadounidense busca recapitalizar a Irán mediante un plan de trescientos mil millones de dólares en inversión privada para modernizar el país. Kushner señaló que la compañía estatal de petróleo y gas iraní podría superar a Saudi Aramco si abandona sus actividades revolucionarias. Sin estabilidad ni Estado de derecho, Irán seguirá siendo débil. Con reformas, podría experimentar un auge similar al de la posguerra.

Aquí surge el escepticismo. Los líderes iraníes son los más duros de los intransigentes. Han sobrevivido a ataques israelíes y a intentos de asesinato. Muchos son religiosos devotos que desprecian a Occidente y sus valores. No buscan una compra apalancada al estilo de Wall Street, sino preservar su revolución.

Kushner y Witkoff han trabajado a través de un mediador clave: Ali Al Thawadi, ministro de Asuntos Estratégicos de Qatar. Con un profundo conocimiento de la región, viajó a Teherán en varias ocasiones para cerrar el marco de paz. Una fuente cercana al equipo de mediación resumió la estrategia: “Irán ha estado aislado del mundo durante cuarenta y siete años. Debemos mostrarles que existe un mundo más amplio en el que podrían ser aceptados”.

Los estadounidenses suelen imaginar a Irán como una dictadura teocrática donde las decisiones del líder supremo son definitivas. En la región se entiende que es un país institucional, con una burocracia lenta y facciones en competencia, incluso dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los emisarios de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han logrado maniobrar aprovechando esta dinámica.

Mientras Trump exige resultados rápidos, Al Thawadi ha ralentizado el proceso. “La paciencia es parte del ADN persa”, explicó una fuente. “Su arma secreta es frustrarte hasta agotarte”. Una de sus sesiones en Teherán duró diecisiete horas.

Las negociaciones comenzaron meses atrás. El veintiséis de febrero estuvieron cerca de un acuerdo con el canciller iraní, pero la propuesta era insuficiente. Poco después estalló la guerra con Israel y Estados Unidos se involucró. Irán aceleró la producción de misiles, fabricando hasta cien al mes.

El alto el fuego abrió divisiones internas en Irán. Algunos líderes querían negociar un acuerdo final. Otros insistían en mantener el camino revolucionario. Ghalibaf impresionó a los estadounidenses como un interlocutor razonable, pero fue marginado por los sectores más radicales al regresar a Teherán. Aun así, se espera que viaje a Ginebra para firmar el acuerdo.

Los negociadores estadounidenses esperan que Irán aproveche la oportunidad para invertir en su economía y modernizarse. Pero reconocen que es una apuesta. Tras tantas lunas de miel en Medio Oriente, es inevitable cuestionar si esta gran idea de transformación tendrá éxito. Desviar a Irán de la revolución hacia un Estado moderno y responsable es el desafío central. Dado el fracaso del cambio de régimen, no parece haber una ruta mejor que la que propone el equipo de Trump.

Un negociador lo resume con una lección que comparten muchos observadores: es muy fácil comenzar una guerra, pero muy difícil salir de ella.

El autor es médico sub especialista.