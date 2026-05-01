Panamá, 01 de mayo del 2026

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    digitalización sanitaria

    La salud en Centroamérica: el momento de actuar es ahora

    Héctor Rivera

    El sector salud en Centroamérica, Panamá y República Dominicana vive un momento decisivo. El mercado farmacéutico en América Latina supera los USD 135 mil millones, y la región gana relevancia en inversión y expansión.

    Los datos muestran avances concretos en múltiples frentes. Costa Rica lidera en MedTech con más de 90 multinacionales; República Dominicana exporta más de USD 2.25 mil millones en dispositivos médicos; Panamá fortalece su rol como hub logístico-farmacéutico, y Guatemala concentra la mayor demanda farmacéutica de la región.

    Este crecimiento tiene bases sólidas si consideramos que la población envejece: para 2030, una de cada seis personas tendrá más de 60 años. Las enfermedades crónicas aumentan y las ciudades crecen exponencialmente, mientras los sistemas de salud enfrentan mayor presión y requieren respuestas más rápidas, oportunas y eficientes.

    En paralelo, la tecnología se integra de forma acelerada. La inteligencia artificial, la salud digital y los dispositivos conectados ya forman parte de la operación, permitiendo mejorar diagnósticos, ampliar el acceso y optimizar la gestión.

    La regulación también avanza, con procesos más modernos y esfuerzos de armonización regional, generando condiciones claras para operar y escalar. En este contexto, el sector privado asume un rol cada vez más activo, impulsando inversión en infraestructura, eficiencia operativa y nuevos modelos de atención.

    A esto se suma el avance del nearshoring sanitario, que acerca la manufactura a mercados clave y fortalece las cadenas de suministro. La región ofrece talento, competitividad y una ubicación estratégica que aumenta su atractivo.

    La ejecución define el resultado. Las organizaciones deben integrar estrategia, operación y cumplimiento. La visión regional permite mayor escala y eficiencia. El potencial está respaldado por datos y capacidades instaladas. El siguiente paso requiere ejecución, visión regional y decisiones oportunas para capturar el valor de un sector en plena transformación.

    El autor es socio de Health & Life Sciences, EY.

    Héctor Rivera

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