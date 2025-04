La salud pública necesita otra forma de hablarle al país

Exclusivo Suscriptores

El reciente artículo del director general de la Caja de Seguro Social, el actuario Dino Mon, me conmovió profundamente como comunicadora institucional que, durante 30 años, ha vivido las luces y sombras de comunicar en el sistema de salud pública.

Coincido con él: la salud pública panameña atraviesa un momento decisivo. Y también lo hace la comunicación.

En tiempos de crisis, de cambios estructurales y de grandes desafíos sociales, la forma en que se comunica desde las instituciones puede marcar la diferencia entre la esperanza y la frustración.

Comunicar no es solo informar. No se trata únicamente de publicar una nota o subir una foto. La verdadera comunicación institucional debe conectar con las personas, escuchar, sanar percepciones y reconstruir la confianza. Es, en esencia, tender un puente emocional entre la institución y la ciudadanía.

En estas tres décadas dentro de la CSS, he sido testigo del esfuerzo constante por comunicar en medio de condiciones difíciles: escasez de recursos, procesos administrativos lentos o desfasados, decisiones bien intencionadas que a veces no se reflejan en la experiencia del usuario.Todo esto ha generado un desgaste comunicacional. Aunque los mensajes estén bien elaborados, muchas veces el público percibe frialdad o desconexión.

No se trata de ignorar lo que hacemos bien. Al contrario, hay mucho que debemos visibilizar con orgullo. Pero comunicar solo lo positivo, sin reconocer las fallas del sistema, nos aleja del sentir ciudadano. El ciudadano necesita sentir que su dolor es válido y que su experiencia importa.

Frente a esta realidad, propongo tres acciones concretas:

Una campaña institucional interna que reconozca y visibilice a los verdaderos funcionarios comprometidos, que cada día ponen el corazón por encima de las condiciones laborales o los obstáculos del sistema.

Un sistema de monitoreo constante de la satisfacción del usuario en nuestras instalaciones, que nos permita escuchar de verdad y corregir en tiempo real.

Un eslogan que inspire vocación y conciencia, que nos invite a ir más allá de nuestras funciones con ética, entrega y compasión. Propongo uno simple pero profundo:

“Pudiste haber hecho más… y lo hiciste.”

Este eslogan no es una consigna más. Es un llamado al alma del servidor público. Porque el mayor acto de humanización es dar un paso más cuando podrías haberte detenido.

Estoy convencida de que la nueva comunicación institucional no puede nacer únicamente desde las oficinas, desde la cuña radial, la nota de prensa, las redes sociales, el diseño gráfico, las producciones audiovisuales o los reportes estadísticos. Debe surgir desde el pasillo, desde la ventanilla, desde el cuarto de urgencias. Desde cada mirada que escucha y cada palabra que reconforta.

En nuestras manos está revolucionar la forma en que se comunica el servicio público, no solo en la CSS, sino en todo el Estado panameño. Incluso, podemos ser un modelo para el sector privado.

Y sí, lo que no se mide no se mejora. Pero lo que no se siente, no se transforma.

Hoy más que nunca, debemos apostarle a una comunicación con alma, que no tema hablar con verdad, que reconozca nuestras fortalezas, pero también abrace nuestras debilidades con honestidad.

Los verdaderos voceros de nuestra institución no serán solo las redes sociales, ni los comunicados, ni las cuñas de radio. Serán aquellos pacientes que, al salir por la puerta, digan con sinceridad: “Me escucharon. Me ayudaron. Se preocuparon por mí.”

Si logramos eso... no les habremos fallado.

La autora es comunicadora social/especialista en relaciones públicas.