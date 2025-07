La sed de ayer y la de hoy

Habiendo sido testigos en vivo de cómo se gestiona la política en el país, a nadie le parecerá errada la frase de que los problemas que aquejan a la población jamás serán resueltos sin la sensibilidad que aportan el conocimiento de causa y la experiencia profesional.

Decir que la problemática del agua continúa igual sería mentir. La situación ha empeorado, porque la sed de ayer es menor a la sed de hoy. Y no se trata solo de una necesidad biológica, causada por la deshidratación. Es la sed de respuestas, la sed de oportunidades, la sed de consecuencias para los responsables de semejante delito, la sed que produce saber que, al final, las probabilidades de que nada cambie son altísimas. Tal vez ese sea el peor tipo de sed.

Con buenos ojos pudimos observar cómo las autoridades retomaban el proyecto de mejoras y ampliaciones a la planta potabilizadora del área. Lo subieron otra vez. Lo habían bajado el año pasado por tecnicismos de la entidad financiera, según entiendo. Ese sube y baja de proyectos genera una inestabilidad emocional en la población, cuya única certeza es la de seguir esperando.

La crisis económica que afecta al país no hace sino empeorar la problemática de la sed en el interior. La mayoría de la población debe debatirse entre comprar arroz o comprar agua, con la opción permanente de beber lo que sale del grifo y usar la escasa plata para el arroz. Sin ser un “pitoniso”, puedo asegurar que la segunda opción es la que más refleja la realidad interiorana.

Los mercaderes de la sed, cuales buitres, festinan sobre este desastre. Los tanques cisterna, tan criticados por pertenecer casi siempre a familiares y amigos del poder, han refutado nuestras acusaciones de prescindibilidad y onerosidad con una presencia regional constante, y hoy no se ven como un negociado, sino como una necesidad. Cómo cambian las cosas. ¿O cómo las hacen cambiar?

El mercado es la bellaquera del futuro. Las empresas embotelladoras de agua no producen agua, pero es lo que nos hacen creer. Del mismo modo, los mercaderes de la sed llevan carteles de “agua gratis” en los costados, y para quien no entiende, así parece ser. Las embotelladoras de agua producen plástico, y los mercaderes de la sed venden el agua más cara del país. Pero saben comercializar.

No he podido ahondar en el pliego del proyecto que se anunció para la región, pero sí vi que tomaría casi tres años en completarse. También noté que la redacción dice: “Estudios, diseño, mejoras, rehabilitación…”. La parte que me interesa es la de “mejoras”. Evidentemente están partiendo de cero si contratan el diseño. Eso da espacio para considerar las carencias en la ubicación actual de la toma de agua que, estando aguas abajo en el cauce, recibe todo lo que escurre del área de producción e interferencia humana, lo que la hace la menos idónea para captar agua cruda.

El llamado a licitación del proyecto es algo muy positivo. Pero (sí, siempre hay un “pero”) ¿qué sucede con la población afectada durante los casi tres años que tome el proyecto?

Es una pregunta válida, luego de ver cuán ineficaces han sido los esfuerzos por repartir agua segura a la población. La sed es cosa de todos los días. Y comprar agua embotellada simplemente no es una opción para una ciudadanía que se debate en cómo llegar a la quincena.

Así que me atrevo a hacer una sugerencia a nuestras autoridades: existen empresas nacionales que se dedican a la venta y mantenimiento de sistemas potabilizadores de agua portátiles. Sabiendo cuánta agua se necesita, es cuestión de transformarlo en la cantidad de equipos requeridos para suplir ese volumen. ¿La inversión? Lo que se ahorraría quitando a los mercaderes de la sed de la ecuación. Paralelamente, que avancen las obras de la planta mejorada.

Pero agua paga.

Dios nos guía.

El autor es ingeniero civil, contratista y escritor.