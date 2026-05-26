La seguridad empieza en el barrio

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Durante décadas, la seguridad pública ha sido entendida como una responsabilidad exclusiva de los cuerpos policiales y del gobierno central. Sin embargo, la realidad cotidiana de nuestras ciudades demuestra que combatir la violencia, la delincuencia y la inseguridad requiere mucho más que patrullas y operativos. La seguridad ciudadana comienza en las comunidades, en las calles iluminadas, en los parques recuperados, en la organización vecinal y en la capacidad de los gobiernos locales para escuchar y actuar.

Hoy más que nunca, los municipios deben ser reconocidos como actores fundamentales de seguridad.

Los gobiernos locales son la primera puerta que toca el ciudadano cuando enfrenta problemas en su comunidad. Aunque muchas veces no poseen competencias directas en materia policial, sí tienen responsabilidades que impactan de manera decisiva en la prevención del delito y en la convivencia pacífica. Un municipio que planifica adecuadamente su territorio, que mantiene espacios públicos seguros, que promueve actividades deportivas y culturales, y que coordina acciones con otras instituciones, está construyendo seguridad desde la raíz.

La seguridad no puede verse únicamente como una reacción frente al delito; debe entenderse como una política integral de prevención social. Las ciudades abandonadas, oscuras, sin oportunidades para los jóvenes y sin presencia institucional, se convierten fácilmente en escenarios propicios para la criminalidad y las pandillas. Por ello, la planificación urbana también es seguridad. Una calle iluminada, un parque rehabilitado o un centro comunitario activo pueden ser tan importantes como una patrulla policial.

Pero ningún gobierno local puede enfrentar esta tarea solo. La coordinación interinstitucional resulta indispensable. Municipios, Policía Nacional, ministerios, escuelas, iglesias, organizaciones comunitarias y sector privado deben trabajar bajo una misma visión preventiva. Cuando cada institución actúa de manera aislada, los esfuerzos se dispersan y los problemas se agravan. En cambio, cuando existe articulación, se generan respuestas más rápidas y eficaces para atender las necesidades reales de las comunidades.

En este contexto, las juntas comunales y las juntas de desarrollo local desempeñan un papel estratégico. Son ellas quienes conocen de cerca la realidad de cada barrio: dónde hay conflictos vecinales, cuáles son las áreas abandonadas, qué jóvenes están en riesgo y qué familias necesitan apoyo. Su capacidad de organización comunitaria puede convertirse en una poderosa herramienta de prevención.

La participación ciudadana no debe limitarse a asistir a reuniones ocasionales. Los ciudadanos necesitan sentirse parte activa de las soluciones. Además, muchas situaciones de violencia comienzan con pequeños conflictos cotidianos que nunca fueron atendidos a tiempo. Problemas entre vecinos, disputas familiares, ocupación de espacios públicos o tensiones juveniles pueden escalar rápidamente si no existen mecanismos comunitarios de mediación y resolución pacífica de conflictos. Allí, nuevamente, los jueces comunitarios antes llamados jueces de paz; los líderes comunitarios y las juntas locales tienen una función esencial.

Otro elemento clave es la consolidación de modelos de policía comunitaria. Durante años, en muchos sectores, la relación entre ciudadanía y policía ha estado marcada por la desconfianza. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que la policía de proximidad puede transformar esa percepción.

La construcción de confianza ciudadana es quizás uno de los desafíos más importantes. Sin confianza no hay denuncias, no hay cooperación y no existe prevención efectiva. La seguridad no se impone únicamente con fuerza; también se construye con cercanía, respeto y diálogo.

La prevención y la mediación comunitaria representan una apuesta más humana y sostenible frente a la violencia. Invertir en deporte, cultura, educación, oportunidades laborales y recuperación de espacios públicos puede resultar mucho más efectivo que actuar únicamente cuando el delito ya ocurrió.

La seguridad ciudadana no debe seguir siendo vista como un problema distante que corresponde únicamente al gobierno central. Es un desafío compartido que comienza en cada barrio y en cada comunidad. Y en esa tarea, los gobiernos locales tienen la responsabilidad —y la oportunidad— de convertirse en verdaderos constructores de paz social.

La autora es abogada.