La soledad emocional de los niños modernos

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En los últimos años se ha vuelto cada vez más frecuente escuchar que las nuevas generaciones de niños lo tienen todo: acceso a tecnología, mayor información y mejores condiciones materiales que las que tuvieron muchos de sus padres. Sin embargo, desde el aula de clases y desde la experiencia cotidiana de la maternidad, comienza a surgir una inquietud que no siempre se dice en voz alta: muchos niños hoy están creciendo en medio de una profunda soledad emocional.

No se trata de abandono en el sentido tradicional de la palabra. Estos niños viven con sus familias, comparten espacios con adultos, asisten a la escuela y participan en actividades cotidianas como cualquier otro. Pero algo esencial parece haberse debilitado en la dinámica familiar contemporánea: la presencia emocional real.

El año pasado, durante una sesión de escuela para padres que realizábamos una colega y yo, propusimos a los estudiantes un ejercicio sencillo. Les pedimos que escribieran aquello que desearían escuchar más a menudo de sus padres. Las respuestas fueron diversas, algunas breves y otras más elaboradas, pero una en particular quedó grabada profundamente en mi memoria.

Un estudiante escribió que le gustaría que sus padres, cuando él les habla, no respondieran únicamente con un “mhjm” mientras miran el celular. Escribió que desearía que soltaran el teléfono, lo miraran a los ojos y le dijeran que lo quieren. Que lo felicitaran cuando hace algo bien, pero que también lo animaran cuando las calificaciones no son las mejores.

Esa frase, escrita por un niño, revela una realidad que muchas veces pasa desapercibida en la vida moderna: la atención se ha convertido en un recurso escaso dentro de los hogares.

Las pantallas han transformado profundamente la manera en que convivimos. No es raro observar familias reunidas en un mismo espacio físico mientras cada integrante se encuentra absorto en su propio dispositivo. La conversación se interrumpe, la escucha se fragmenta y los momentos compartidos se vuelven cada vez más breves.

En ese contexto, los niños crecen aprendiendo que, para ser escuchados, deben competir con una pantalla.

La infancia necesita algo que ninguna tecnología puede sustituir: contacto visual, diálogo y reconocimiento emocional. Un niño construye su seguridad interior cuando siente que su voz tiene importancia para los adultos que ama, cuando percibe que sus pensamientos, preocupaciones y logros son vistos y valorados.

Cuando esa conexión se debilita, aparecen silencios que los niños no siempre saben cómo nombrar. Algunos se retraen, otros buscan llamar la atención de distintas maneras y muchos simplemente aprenden a guardar lo que sienten.

La paradoja de nuestro tiempo es que vivimos hiperconectados digitalmente, pero emocionalmente más distantes dentro de nuestras propias familias.

Los padres no necesitan ser perfectos. La crianza nunca ha sido una tarea sencilla y la vida moderna presenta desafíos reales para quienes intentan equilibrar responsabilidades laborales, económicas y familiares. Pero incluso en medio de ese ritmo acelerado, hay algo que sigue siendo irremplazable: la presencia consciente.

Mirar a un hijo cuando habla. Escuchar sin prisa. Ofrecer palabras de reconocimiento y de aliento. Esos gestos simples, que no requieren grandes recursos ni tecnologías sofisticadas, son los que sostienen el desarrollo emocional de los niños.

En una época en la que casi todo parece urgente, quizás el mayor acto de amor hacia nuestros hijos sea detenernos lo suficiente para recordar que su mundo interior también necesita atención.

Porque ningún niño debería tener que competir con un celular para sentirse escuchado.

La autora es maestra y escritora.