La tensión perpetua entre Rusia y Europa (V)

En la guerra contra su vecino, Rusia ha obtenido avances, pero a un alto costo para sus tropas y con un prolongado estancamiento en las líneas del frente de batalla en el sureste ucraniano. El número de víctimas ronda el millón (imposible saberlo con certeza, pues ningún bando divulga las cifras reales), incluyendo a muchísimos civiles ucranianos, sin mencionar los millones de exiliados que lo han perdido todo o los graves daños a estructuras e infraestructuras públicas y privadas en Ucrania. Todo ello hace imperativo alcanzar un acuerdo de paz lo antes posible.

Y, sin embargo, ningún país está dispuesto a ceder en nada.

Kiev insiste en que cualquier acuerdo de paz debe partir de ciertas condiciones irrenunciables: 1) mantener todo su territorio por respeto a lo que establece su Constitución; 2) que se retiren las tropas rusas; y 3) que Europa y Estados Unidos garanticen su soberanía. Esta última petición solo la aceptaría Trump si Estados Unidos obtiene los derechos de extracción en las tierras raras de Ucrania para fortalecer su cadena de suministro tecnológico.

Por otra parte, convertir a Ucrania en miembro de la OTAN o acordar que se le apliquen los efectos del trascendental Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, aun sin ser miembro, es de extrema delicadeza. Según dicha norma, cada país miembro “deberá tomar las medidas que considere necesarias” en la defensa de cualquier otro miembro al que invadan militarmente. La interpretación más restrictiva sería la intervención militar directa, y la más amplia, un mínimo de asistencia militar y económica.

Aunque la intención expansionista a largo plazo de Putin siga siendo una interrogante, Rusia ha estipulado con claridad meridiana que no renunciará a los territorios ocupados del Donbás y Crimea, ni permitirá que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN o de la Unión Europea. En otras palabras, Ucrania debe mantenerse como zona de amortiguamiento (buffer zone) entre las potencias militares de Rusia y la OTAN para disminuir la posibilidad de conflictos bélicos. Y es que los rusos salen ganando en virtud de la máxima geopolítica del fait accompli (hecho consumado): un país que no ha sido derrotado no tiene por qué ceder el territorio conquistado. Para complicar aún más el asunto, en septiembre de 2022, Rusia proclamó la anexión de las provincias ucranianas del Donbás –Donetsk y Luhansk, que se habían rebelado contra Kiev por contar con una sustancial población de origen ruso, como expliqué en una entrega anterior– así como de Kherson y Zaporizhzhia.

Ante un potencial enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN debe considerarse que el número de tropas de la OTAN sobrepasa al de las rusas, aunque Rusia ha contado con apoyo de tropas norcoreanas en el actual conflicto. Tan solo Estados Unidos mantiene acantonados unos cien mil soldados en Europa. Hay que tener en cuenta, además, la escalofriante existencia de un vasto arsenal nuclear mutuamente dirigido al adversario. Y destacar que, desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia ejerce plena soberanía sobre Kaliningrado, provincia geográficamente separada del país y rodeada por Lituania y Polonia. Allí se encuentran acantonados unos veinticinco mil soldados y buena parte de la flota de la Armada rusa, frente a la costa del mar Báltico.

Para añadir sal a la herida, la situación doméstica de ambos países se complica cada vez más. Rusia empieza a sufrir los efectos acumulados de las sanciones económicas impuestas por Occidente y de la inflación derivada del excesivo aumento del gasto público destinado a su industria bélica. En Ucrania, el gobierno de Zelensky enfrenta una crisis gravísima, agravada por la enorme fatiga ciudadana. Según encuestas de Gallup, la proporción de la población que desea un fin negociado a la guerra aumenta cada día.

Por encima de todos los obstáculos, que parecen insuperables, es necesario seguir intentando alcanzar un acuerdo de paz realista y sostenible para evitar una escalada bélica, con consecuencias nefastas para el mundo entero.

El autor es abogado.