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    Aniversario

    La transformación histórica que cambió el destino de China

    Los 105 años del Partido Comunista de China

    Jaime Flores Cedeño
    La transformación histórica que cambió el destino de China
    El presidente chino Xi Jinping (C), el expresidente Hu Jintao (4-R) y miembros del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) durante la sesión inaugural del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 16 de octubre de 2022. EFE/EPA/XINHUA/LI XUEREN -- CHINA FUERA -- CRÉDITO OBLIGATORIO

    Hace 105 años, un destacado grupo de dirigentes chinos, entre los cuales se encontraban intelectuales y miembros de organizaciones populares de base, fundó en la clandestinidad, en Shanghái, el Partido Comunista de China. En el ámbito externo, su surgimiento fue una respuesta a las trágicas consecuencias de la Primera Guerra Mundial y a las pocas esperanzas de un futuro mejor, producto de la devastación que se había generado. En el ámbito interno, buscaba dar respuesta a las necesidades de la población, especialmente de los sectores más pobres y abandonados.

    Fundadores

    Aquel 23 de julio de 1921, sus fundadores y promotores iniciales, entre ellos Mao Zedong, Li Dazhao, Chen Duxiu, Dong Biwu, Zhao Shiyan y Xiang Jingyu, se propusieron crear un partido marxista que fuese la vanguardia de la clase obrera y condujera a la nación por los senderos de la paz, el desarrollo y la felicidad.

    La creación del partido se inspiró en la Revolución bolchevique de 1917, que, bajo el liderazgo de Lenin, condujo a la nación hacia un sistema socialista de gobierno en el que la clase obrera era la protagonista, dejando atrás el poder zarista, que había dirigido el país bajo un modo de producción feudal y contaba con una articulada red de represión y muerte contra los opositores.

    Movimiento del 4 de Mayo

    Dos años antes de la fundación del partido había surgido en China el Movimiento del 4 de Mayo, formado en su mayoría por estudiantes que se oponían al expansionismo japonés y proclamaban reformas en la sociedad.

    Una de las acciones más relevantes que se llevaron a cabo fue la protesta de miles de estudiantes en la histórica plaza de Tiananmén contra la decisión de la Conferencia de Paz de Versalles, que decidió traspasar a Japón las concesiones coloniales y comerciales de Alemania establecidas en Shandong.

    Un largo camino recorrido

    El partido, desde su fundación, se instituyó como una fuente de pensamiento y poder político revolucionario en China. El camino recorrido en estos 105 años ha estado marcado por páginas gloriosas protagonizadas por hombres y mujeres de firme militancia y profundas convicciones, quienes enfrentaron guerras coloniales y civiles, como las acontecidas en las décadas de 1930 y 1940, que provocaron millones de víctimas.

    El 1 de octubre de 1949, cuatro años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial y luego de la victoria en la guerra civil, se proclamó oficialmente la República Popular China, dirigida por Mao Zedong, líder del Partido Comunista de China.

    La revolución

    La dirección política del partido en el desarrollo de China impulsó una de las revoluciones democráticas más significativas de todos los tiempos, que, en siete décadas, ha sacado a millones de ciudadanos de la pobreza y erradicado la economía feudal, convirtiendo al país, hoy en día, en una potencia mundial que lleva la prosperidad a toda la población.

    China transita en la actualidad por significativas transformaciones contenidas en los planes quinquenales, los cuales han guiado la evolución política, social, económica y tecnológica de la nación.

    La experiencia acumulada en el pasado sirve para avanzar hacia un futuro en el que deben prevalecer la paz, el entendimiento entre las naciones, la solidaridad y las relaciones de respeto basadas en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

    Discurso del presidente

    Así lo precisó el presidente Xi Jinping en los actos de conmemoración de los 105 años del Partido Comunista de China, al manifestar:

    “Con confianza inquebrantable y esfuerzos constantes, debemos promover persistentemente la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. A medida que se aceleran los cambios que nunca se han visto en una centuria, el mundo ha entrado en un nuevo período de turbulencia y transformación y la humanidad se encuentra nuevamente en una encrucijada. En este nuevo camino, debemos seguir la voluntad del pueblo y la tendencia general, enarbolar la bandera de la paz, el desarrollo, la cooperación y los resultados mutuamente beneficiosos, promover los valores comunes de toda la humanidad, impulsar la construcción de un nuevo tipo de relaciones internacionales y promover la implementación de iniciativas de desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza globales, inyectando así más energía positiva a la paz y el desarrollo”.

    Un mundo de paz y desarrollo

    El mundo atravesó en el siglo XX conflictos armados que solo trajeron destrucción y muerte a la humanidad, promovidos por los grandes ejes imperiales. Esto profundizó el subdesarrollo de muchas naciones que presenciaban cómo eran saqueadas sus riquezas con la complicidad de las élites gobernantes.

    En este orden geopolítico, China siempre se ha pronunciado por la paz mundial y el diálogo entre las naciones como el camino eficaz para evitar más guerras, en las que los únicos perjudicados resultan ser los pobres y desamparados.

    China ha expresado en distintos foros mundiales que el siglo XXI debe ser de paz y progreso, donde la ciencia y la tecnología estén al servicio de la humanidad y puedan contribuir a sacar a gran parte del mundo de la pobreza y la marginalidad, como se logró con 800 millones de chinos que viven una realidad distinta gracias al liderazgo teórico y práctico del Partido Comunista de China, que celebra 105 años de lucha, revolución y bienestar, lo que representa un ejemplo para el resto del mundo.

    El autor es abogado laboral y profesor de filosofía e historia.

    Jaime Flores Cedeño

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