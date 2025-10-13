La transparencia también aplica a la salud pública: llamado al Ministerio de Salud

Exclusivo Suscriptores

El pasado 5 de agosto, la Asociación de Reducción de Daños del Tabaquismo de Panamá (ARDTP) presentó una denuncia ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) contra la Dra. Reina Roa, directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud, por emitir declaraciones oficiales que, a juicio de la asociación, constituyen una acusación grave e infundada contra la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

En una nota oficial del 8 de julio de 2025, enviada como respuesta a una consulta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la Dra. Roa afirmó que “no existe consenso científico independiente no vinculado a la industria tabacalera” que respalde que los productos autorizados por la FDA —como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado y las bolsas de nicotina— representen un riesgo sustancialmente menor que el cigarrillo convencional. Esta afirmación, sin sustento técnico ni evidencia, sugiere que las decisiones de la FDA estarían influenciadas por intereses comerciales, lo cual constituye una acusación de enorme gravedad.

La FDA es una de las agencias regulatorias más respetadas del mundo, reconocida por sus procesos rigurosos de revisión científica, su independencia institucional y su compromiso con la salud pública. Cuestionar su integridad sin pruebas no solo compromete la credibilidad del Ministerio de Salud, sino que también pone en riesgo las relaciones diplomáticas y la cooperación técnica entre Panamá y Estados Unidos, especialmente en temas de vigilancia sanitaria, regulación de productos y asistencia técnica.

La ANTAI, en su resolución No. ANTAI-AL-889-2025, concluyó que no tiene competencia para investigar el fondo del asunto, pero reconoció que los hechos denunciados podrían constituir una falta administrativa. Por ello, remitió el expediente al Ministerio de Salud para que realice la investigación correspondiente, conforme a su reglamento interno y al Código de Ética de los Servidores Públicos.

Desde la ARDTP, hacemos un llamado público y respetuoso al ministro de Salud, Dr. Fernando Boyd Galindo, para que cumpla con lo solicitado por la ANTAI y abra una investigación formal sobre las declaraciones de la Dra. Roa. Es deber del Ministerio garantizar que sus funcionarios actúen con probidad, prudencia, responsabilidad y justicia, tal como lo exige el marco ético que rige el servicio público en Panamá.

Además, recordamos que la Dra. Roa ha sido designada como presidenta de la próxima Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco (COP11) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a celebrarse en noviembre en Suiza. Consideramos que sus declaraciones son incompatibles con la imparcialidad, el rigor técnico y la diplomacia que exige dicho cargo. La presidencia de una conferencia internacional de esta magnitud requiere no solo conocimiento técnico, sino también credibilidad, equilibrio y respeto por las instituciones científicas globales.

La transparencia no es un valor negociable. Exigimos que se respete el derecho de la ciudadanía a contar con instituciones responsables, técnicas y libres de prejuicios ideológicos. La salud pública merece decisiones basadas en evidencia, no en insinuaciones. La confianza en las instituciones se construye con responsabilidad, y esa responsabilidad comienza por rendir cuentas cuando se emiten declaraciones oficiales que pueden tener repercusiones internacionales.

La ARDTP reafirma su compromiso con la reducción de daños como estrategia complementaria de salud pública, basada en la evidencia científica y en el respeto al derecho a la salud de las personas. Seguiremos promoviendo el diálogo informado, la cooperación internacional y la adopción de políticas públicas que prioricen la salud sin caer en dogmas ni desinformación.

Instamos al Ministerio de Salud a actuar con la misma firmeza con la que se exige transparencia a todos los sectores del gobierno. La credibilidad del sistema de salud panameño está en juego, y la ciudadanía merece saber si una alta funcionaria ha actuado conforme a los principios éticos que rigen su cargo.

El autor es vocero de la Asociación de Reducción de Daños por Tabaquismo de Panamá.