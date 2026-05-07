La tríada: agua, espacio y sociedad

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En muchas ciudades, el agua se percibe como un elemento del paisaje o como un recurso que debe gestionarse. Sin embargo, en el contexto panameño, su papel va mucho más allá: no solo está presente, sino que condiciona la forma en que se vive el entorno.

Desde esta perspectiva, puede entenderse como una tríada interdependiente entre agua, espacios abiertos y sociedad. Estos tres elementos no funcionan de manera aislada, sino que se articulan mutuamente y definen las dinámicas de la vida en el país. El agua define el entorno, los espacios abiertos hacen posible el encuentro y la sociedad los experimenta, los usa y los transforma en su día a día.

En el caso de Panamá, esta relación está fuertemente condicionada por su contexto climatológico, caracterizado por una alta precipitación anual que supera los 2,500 milímetros. Sin embargo, esta abundancia no se traduce automáticamente en acceso equitativo ni en una gestión eficiente del recurso, lo que revela un conflicto entre su disponibilidad natural y su organización dentro del sistema urbano.

Lejos de ser un fenómeno reciente, esta situación ha sido persistente durante décadas. Las dificultades en el abastecimiento evidencian debilidades en su gestión institucional, agravadas por el crecimiento urbano y por sistemas que no han logrado adaptarse a las nuevas demandas del territorio.

En este contexto, el desarrollo urbano y la generación de empleo son fundamentales para el crecimiento del país. Sin embargo, estos procesos requieren una planificación integral que contemple no solo la expansión, sino también la capacidad de los sistemas existentes para sostenerla. En este sentido, resulta necesario que las decisiones y acciones vinculadas con el desarrollo, tanto desde el ámbito público como del privado, se armonicen de manera coherente, de modo que el crecimiento no se produzca de forma desarticulada, sino en correspondencia con las realidades del territorio y las necesidades de la población.

Bajo estas circunstancias, la tensión se expresa en la coexistencia de riqueza y precariedad. Panamá, con su condición de país biocontinental entre el mar Caribe y el océano Pacífico y atravesado por múltiples cuencas hidrográficas, presenta una paradoja territorial en la que comunidades cercanas a fuentes de agua enfrentan, en ocasiones, limitaciones en el acceso al agua potable.

Las recientes manifestaciones sociales vinculadas a las problemáticas del agua constituyen un indicio no solo del impacto de esta situación, sino también del papel activo de la sociedad frente a ellas, reflejando cómo los sistemas urbanos inciden directamente en la vida diaria de los panameños, así como en sus formas de organización y respuesta ante estas condiciones.

Los espacios abiertos también se ven afectados. Cuando el acceso al agua y la calidad del entorno se deterioran, estos dejan de cumplir su función como articuladores sociales, debilitando las dinámicas colectivas y fragmentando el tejido territorial. En estas circunstancias, el sistema urbano en su conjunto pierde cohesión, dando lugar a un entorno menos integrado y sostenible.

En última instancia, es en esa interacción donde se define el territorio: no solo por sus condiciones físicas, sino por la forma en que la sociedad lo habita, lo enfrenta y lo transforma.

La autora es arquitecta y estudiante en la Maestría en Paisajismo y Gestión Ambiental con énfasis en Manejo del paisaje de la Universidad de Panamá.