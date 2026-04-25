La triste historia de la zarigüeya

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De la amplia diversidad de animales que en Panamá son totalmente denigrados de manera injusta, uno de los que encabeza la lista es la zarigüeya común (Didelphis marsupialis (L.)), muy mal llamada por muchos “zorra”. Este animal, que de “zorra” no tiene nada, no pertenece a la familia Canidae (donde se ubican los perros y las zorras), sino que es un marsupial de la familia Didelphidae.

Es un animal salvaje, ampliamente conocido en Panamá; al menos en el interior del país, las personas la han logrado observar en algún momento de su vida.

Es un animal totalmente inofensivo que cumple una función dentro de los ecosistemas más positiva que negativa, ya que tiene un impacto directo sobre artrópodos plaga, ratones pequeños, serpientes pequeñas, babosas, caracoles, restos de comida y frutas que consume de manera general durante la noche, por lo que se le considera un animal muy importante dentro de los sistemas naturales. Generalmente, las zarigüeyas sienten miedo y son inofensivas cuando las personas se les acercan. Algunas personas les temen porque les parecen feas, pero el concepto de bello y feo depende de cómo lo mire cada quien; al final, feo de verdad es matar a un ser indefenso sin una justificación real.

Como sociedad hemos sido injustos con las zarigüeyas al catalogarlas con historias absurdas, como que son sucias, que transmiten enfermedades, que son ratas, que pueden atacar a las personas y, sobre todo, que se comen las gallinas. Cuando se revisan las cifras de cuántas gallinas mueren a nivel nacional por ataques de zarigüeyas, estas son ínfimas y ridículas.

Estos mitos se han transformado en el peor enemigo de este animal, que brinda tantos beneficios a cambio de poco.

Tristemente, se les puede observar atropelladas en los costados de las carreteras, asesinadas en algunos casos por accidente, pero en otros por simple maldad. También es común que sean asesinadas por el simple hecho de ser zarigüeyas, sobre todo cuando tienen crías, lo cual resulta aún más lamentable.

Como sociedad, si de verdad aspiramos a vivir en una civilización, debemos demostrar que conocemos nuestro entorno y entender el papel que tiene cada ser vivo. En lugar de deshumanizarnos, debemos guiarnos por la lógica y la razón. No se trata de afirmar que nunca se pueda sacrificar un animal salvaje si representa un peligro real, pero en la mayoría de los casos el animal asesinado no representa amenaza alguna y existen mecanismos para evitar matarlo y permitir que continúe viviendo en su entorno natural.

Las zarigüeyas son animales silvestres protegidos por leyes panameñas, pero este no es solo un tema legal. Se trata de un asunto de conciencia. ¿Por qué, si un ser vivo no me hace daño, debería asesinarlo? Ese comportamiento debería corregirse desde la familia, la educación primaria, secundaria y universitaria. También deberían impulsarse campañas de concientización en los medios de comunicación.

Por tanto, es preferible no tocarlas si no es necesario y permitir que regresen a sus refugios naturales en zonas boscosas u otros espacios silvestres. En caso de encontrarlas atrapadas, se debe contactar al Ministerio de Ambiente para su traslado y liberación en lugares seguros.

Como ciudadanos, demostremos que sentimos amor por esta tierra que compartimos con otros seres vivos. Respetemos la vida de la fauna de Panamá.

El autor es profesor especial de la Universidad de Panamá/Centro Regional Universitario de Los Santos.