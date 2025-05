La Universidad de Panamá: pensamiento y humanismo

Exclusivo Suscriptores

Soy egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Específicamente de la Escuela de Español. Todavía recuerdo cuando llegué por primera vez al campus. Quizás la ventaja que tenía, comparado a otros estudiantes de mi generación, era la pasión que tenía por la literatura. Yo venía de una adolescencia terriblemente rebelde. Me habían expulsado de un centro escolar; luego obtuve un certificado de tapicero en una escuela vocacional, después intenté con la electrónica y, aunque tengo un perito, nunca pude arreglar ni un radio. Casi de inmediato, hice que mi padre gastara un saco de plata pagando un instituto privado de ciencias computacionales que no terminé.

Desde la primaria, pasando por la maltrecha secundaria, siempre me llamaron la atención las palabras. Cobraba 25 centavos escribiendo cartas de amor y pensamientos para que mis amigos se los entregaran a sus novias. Ahora veo que era una especie de emprendedor. Decidí estudiar español por mi inclinación por la literatura. Tomé un bachillerato en letras en una laboral nocturna, me gradué por ventanilla y me matriculé en la Universidad. Sin desprestigiar los oficios que primero intenté sin éxito, debo afirmar que fue en la primera casa de estudios donde recibí la formación humanística que me ayudó a construir una escala de valores cívicos, éticos y filosóficos que tiempo después moldearon la persona que soy.

Aunque yo era un estudiante de español, debido a mi sed de conocimiento, aproveché y me hice amigo de profesores de otras especialidades. Recuerdo con nostalgia las conversaciones con Raúl Leis en la cafetería de la librería; fue mi maestro fuera del aula de clases. Comentábamos libros y artículos de temas sociales de actualidad; me enseñó una técnica de estudio para recordar las lecturas. También me hice amigo de Marcos Gandásegui, con quien compartí conversaciones y, años después llegué a trabajar con él y su equipo de sociólogos en un proyecto de prevención de la violencia en Veracruz.

Como estudiante en la Universidad de Panamá también conocí a otros profesores como el historiador Alfredo Figueroa Navarro y el profesor Carlos Chuez, profesor de filosofía y matemático, con quien llegué a sostener conversaciones sobre física cuántica, pese a que yo no era el mejor interlocutor sobre el tema. El profesor Chuez me hablaba de Heidegger, Kant y Marx; yo era una esponja que absorbía feliz.

Hoy recuerdo con cariño y agradecido a los profesores de la facultad. Algunos han fallecido: Elsie Alvarado de Ricord, Isis Tejedora, Aristides Ortega, Diógenes Cedeño Cenci, Ricardo Segura; no me dieron clase, pero leí sus libros y conversé con ellos sobre literatura. En la Escuela de Español me acerqué a la literatura panameña con Margarita Vázquez; conocí la magia del Quijote con Delia Cortés; Felix Figueroa y Carmen de Perigault me enseñaron lo hermoso del idioma español; Porfirio Sánchez y Fulvia Castillo me introdujeron en la maravillosa historia de la lengua. Todos los profesores de la Universidad de Panamá me enseñaron a pensar, a descubrir el poder del lenguaje, a utilizar el pensamiento crítico.

Para mí la Universidad de Panamá no es solo un centro de educación superior. Simbólicamente es un universo donde distintas constelaciones se entretejen desde la cultura y la ciencia. También es símbolo de resistencia, porque las universidades en América Latina, históricamente, han sido defensoras de la libertad y los derechos humanos; como creadora de conciencia crítica de la nación implica cuestionar las políticas públicas como en efecto está sucediendo.

En la entrada de la Universidad de Panamá podemos ver la escultura que simboliza el lema de la universidad: Hacia la luz. El ascenso hacia la luz es la elevación hacia la verdad. Esta imagen narra la alegoría de la caverna de Platón que se encuentra en el capítulo VII de La República. Un grupo de hombres viven confinados en una caverna y privados de libertad. Su mirada se limitaba a ver sombras, pero las sombras no son la verdad sino apariencias de la verdad. De pronto uno de ellos se libera y camina hacia la luz y descubre que aquellas sombras no eran la verdad.

La salida de la ignorancia (la educación como liberación), el retorno para guiar a otros (el impacto social), la luz como verdad científica (la verdad que se revela en los laboratorios y las aulas) son los elementos de una institución que ha llevado hacia la luz a miles de profesionales que hoy dedican sus saberes para cuidar de un país que aún se debate con las sombras. Esta es la verdadera imagen de la Universidad de Panamá.

Desde su fundación en 1935, la Universidad de Panamá ha sido un faro de luz fundamental en la guía hacia el desarrollo científico, cultural y social del país. En su aniversario 90, la universidad reafirma su liderazgo como la principal institución de educación superior en Panamá con sus logros académicos, investigativos y de impacto comunitario y, además, en medio de la encrucijada nacional, y pese a los infames ataques de los que ha sido objetivo, abre sus puertas para la posibilidad del diálogo que traiga la paz social y nos ayude a salir de la caverna social en que vivimos presos de las sombras.