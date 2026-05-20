La universidad ya no puede definirse sola

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Durante décadas, las universidades latinoamericanas fueron diseñadas para un mundo relativamente estable. Un mundo donde las profesiones cambiaban lentamente, donde los títulos garantizaban movilidad social y donde la educación superior tenía el privilegio de marcar el ritmo de la transformación social.

Ese mundo dejó de existir.

Y quizás lo más preocupante es que muchas instituciones todavía operan como si no se hubieran dado cuenta.

En los últimos meses he dedicado buena parte de mi trabajo a revisar tendencias globales, conversar con rectores, docentes, empresas, organismos multilaterales y actores políticos de distintos países de América Latina. Pero recientemente, al estudiar el nuevo reporte global de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco) sobre educación superior, confirmé algo que cada vez resulta más evidente: la discusión sobre el futuro de las universidades no es tecnológica. Es estructural.

La inteligencia artificial es apenas el síntoma más visible de una transformación mucho más profunda.

El reporte plantea que la educación superior enfrenta simultáneamente cambios tecnológicos, tensiones económicas, transformaciones demográficas, nuevas expectativas laborales y una creciente presión social sobre su capacidad de generar valor real. En otras palabras: la universidad ya no compite únicamente con otras universidades. Compite contra la velocidad del mundo.

Y allí aparece una de las contradicciones más incómodas de nuestra región.

Mientras las sociedades cambian aceleradamente, muchas universidades siguen atrapadas en modelos de gobernanza lentos, estructuras burocráticas pesadas y sistemas de calidad que muchas veces premian el cumplimiento documental antes que la capacidad de transformación.

Seguimos midiendo estabilidad en medio de una época que exige adaptabilidad.

Seguimos hablando de innovación mientras los procesos internos hacen casi imposible innovar.

Y seguimos formando profesionales para mercados laborales que ya están cambiando más rápido de lo que los planes de estudio logran reaccionar.

Quizás por eso una de las afirmaciones más poderosas del informe no tiene que ver con inteligencia artificial, sino con gobernanza. Unesco reconoce que muchos sistemas de educación superior tienen tan poca autonomía y tanta rigidez regulatoria que las universidades pierden capacidad de responder a las necesidades emergentes de sus sociedades.

Eso explica parte del agotamiento institucional que hoy vemos en América Latina.

No porque falte talento. No porque falten buenas intenciones. Sino porque muchos sistemas educativos fueron construidos para administrar estabilidad, no para liderar transformación.

Y el problema no termina allí.

La conversación sobre tecnología también ha sido simplificada peligrosamente. Hoy abundan discursos sobre IA, plataformas y automatización, pero el verdadero desafío es mucho más humano y cultural. El mismo reporte evidencia que la mayoría de docentes reconoce el potencial de la inteligencia artificial, pero también admite no tener suficiente orientación institucional para utilizarla adecuadamente.

Eso debería hacernos reflexionar profundamente.

No podemos pedirles a los estudiantes competencias para el futuro si las instituciones aún no construyen capacidades digitales sólidas en sus propios docentes.

No podemos hablar de aprendizaje personalizado con modelos pedagógicos diseñados para la masificación industrial del siglo pasado.

Y no podemos seguir creyendo que digitalizar procesos equivale automáticamente a transformar la educación.

La transformación real ocurre cuando una institución aprende a tomar decisiones distintas. Y para eso necesita datos, liderazgo, flexibilidad y visión estratégica.

Quizás ahí está uno de los mayores desafíos para América Latina.

Durante años hablamos de acceso. Luego hablamos de cobertura. Después hablamos de calidad. Pero hoy necesitamos hablar de pertinencia, velocidad de adaptación y capacidad de generar impacto real en la vida de las personas.

Porque el riesgo ya no es solamente que las universidades se queden atrás tecnológicamente.

El verdadero riesgo es que pierdan relevancia social.

Por eso cada vez estoy más convencida de que el futuro de la educación superior no se construirá desde conversaciones aisladas entre universidades. Se construirá cuando gobiernos, empresas, acreditadoras, tecnología y academia entiendan que el problema ya no pertenece a un solo sector.

La universidad dejó de ser un sistema cerrado.

Y tal vez esa sea la discusión más urgente de todas.

La autora es especialista en innovación educativa y transformación institucional- CEO de SénecaLab.