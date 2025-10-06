La verdadera libertad en la docencia y en la vida

Exclusivo Suscriptores

“Nuestra verdadera libertad surge no de dominar lo externo, sino de cultivar la serenidad y la fuerza interior para habitar lo incierto con dignidad”. Estas palabras, que mi querida amiga, la doctora Emelyn Sánchez Gómez, expresa con tanta claridad, me impactaron desde que las leí. Siento que son un eco necesario, un recordatorio que debería acompañarnos siempre, especialmente a quienes tenemos la misión de educar y formar, no solo en el aula, sino también en nuestros hogares.

La vida del docente —y también la de cualquier madre o padre— está marcada muchas veces por el deseo, a veces inconsciente y otras desesperado, de mantenerlo todo bajo control. Queremos que las clases sigan el plan que preparamos con tanto esfuerzo, que cada estudiante reaccione como esperamos, que los hijos aprendan de inmediato las lecciones que consideramos importantes, que la vida avance al ritmo que nos resulta cómodo. Pero ese afán de control absoluto es un espejismo que, tarde o temprano, nos pasa factura.

Aferrarnos a lo que creemos poder dominar nos conduce, sin notarlo, a un desgaste silencioso: la ansiedad se instala, el cansancio se acumula y la salud mental comienza a resentirse. Lo que al inicio parece responsabilidad y compromiso termina transformándose en un peso demasiado grande, que nos roba la paz, la creatividad y hasta el gozo de vivir nuestra vocación.

Sin embargo, cuando aceptamos que no todo depende de nosotros, cuando hacemos un alto y comprendemos que la vida es, en esencia, incierta, descubrimos un aprendizaje mayor. El aula deja entonces de ser únicamente un espacio donde enseñamos contenidos, y se convierte también en un lugar de transformación personal. Allí aprendemos a ser pacientes, a ser flexibles, a abrirnos a nuevas formas de mirar a los demás y a nosotros mismos.

La serenidad no es pasividad ni indiferencia. Al contrario, requiere un gran esfuerzo interior. Es un trabajo constante: respirar antes de reaccionar, elegir las batallas que vale la pena pelear, aceptar que no siempre tendremos todas las respuestas y, aun así, seguir caminando con dignidad. En ese proceso comprendemos que la verdadera fortaleza no está en dominar lo externo, sino en mantenernos firmes y en paz, incluso en medio de lo que no entendemos.

Como madres y padres, también lo descubrimos día a día. Nuestros hijos no son proyectos que debamos controlar en cada detalle, sino seres humanos que aprenden, tropiezan, se equivocan y se levantan. Nuestra tarea no es encerrarles en moldes rígidos, sino acompañarlos con amor y darles herramientas para que ellos también aprendan a vivir con serenidad frente a la incertidumbre.

Quizá lo más valioso que podamos transmitir, tanto en la escuela como en el hogar, no sean solo conocimientos, normas o consejos, sino la capacidad de mantener la calma cuando la vida se vuelve impredecible. Mostrar con nuestra propia experiencia que sí es posible vivir con libertad en medio de lo incierto.

La verdadera libertad no se mide por la cantidad de cosas que logramos controlar, sino por la manera en que habitamos aquello que no controlamos. Surge cuando elegimos soltar lo que nos oprime, cuando cultivamos un corazón en paz y cuando aprendemos a descansar en la certeza de que no todo depende de nuestras fuerzas.

Quizá ahí radica el gran regalo de estas palabras que hoy comparto: nos invitan a mirar la docencia, la maternidad y la vida entera como una oportunidad para crecer en serenidad, en fuerza interior y en dignidad.

La autora es docente y escritora.