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    La viabilidad empresarial como brújula del desarrollo económico

    Lisbeth Jaramillo
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    La viabilidad empresarial como brújula del desarrollo económico
    Análisis financiero y toma de decisiones. Tomado de internet

    En el dinámico escenario económico panameño, caracterizado por la constante evolución de sus sectores de servicios, logística y comercio, emprender o expandir un negocio representa un desafío estructural significativo. Si bien la creatividad y el dinamismo emprendedor son insumos vitales para la innovación, la tasa de mortalidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) sigue siendo alarmantemente alta. Frente a esta realidad, emerge una pregunta fundamental: ¿por qué tantas propuestas prometedoras se desploman en sus primeros años? La respuesta radica, en gran medida, en la falta de un análisis riguroso de viabilidad empresarial antes de invertir recursos en el mercado.

    La viabilidad empresarial no debe confundirse con una mera formalidad académica o un requisito burocrático para la obtención de crédito bancario. Por el contrario, constituye una evaluación multidimensional y estratégica que determina si un modelo de negocio posee la capacidad técnica, financiera, comercial y operativa para sostenerse y crecer en el tiempo.

    Los pilares fundamentales de la viabilidad

    Para garantizar que un proyecto supere el plano de las buenas intenciones, debe someterse a un diagnóstico exhaustivo en tres dimensiones clave:

    Viabilidad de mercado: Implica validar la existencia real de una demanda dispuesta a pagar por la propuesta de valor. Como señalan Blank y Dorf (2012), la principal causa de fracaso en los nuevos emprendimientos no es la incapacidad de desarrollar el producto, sino la falta de comprensión profunda del cliente y del mercado. Sin una propuesta diferenciada y una investigación directa de campo, el fracaso comercial es casi inevitable.

    Viabilidad técnica y operativa: Analiza si la empresa cuenta con los procesos, la tecnología, el talento humano y la infraestructura logística para entregar el bien o servicio de forma consistente. Osterwalder y Pigneur (2010) enfatizan que la arquitectura operativa debe alinearse perfectamente con la promesa hecha al cliente; de lo contrario, la ineficiencia devora la rentabilidad.

    Viabilidad financiera y económica: Exige determinar si el proyecto generará los flujos de caja suficientes para cubrir sus costos, amortizar capital y ofrecer un retorno atractivo frente al riesgo asumido. Baca Urbina (2013) sostiene que indicadores como el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) no son opcionales, sino la regla de cálculo que separa una inversión rentable de un espejismo financiero.

    El reto en el contexto panameño

    En Panamá, los factores socioeconómicos y regulatorios exigen una mirada holística sobre la viabilidad. La transformación digital, las exigencias ambientales y la volatilidad de la cadena global de suministro obligan a que las empresas evalúen también su viabilidad legal y ambiental. La sostenibilidad ya no es solo una tendencia en materia de responsabilidad social, sino una variable clave para la permanencia en el mercado global e interno.

    Fomentar una cultura corporativa fundamentada en la viabilidad no restringe la innovación; por el contrario, la protege. Al identificar riesgos de manera temprana, se optimiza la asignación de recursos y se fortalece el ecosistema empresarial del país, convirtiendo las ideas en motores genuinos de empleo y desarrollo sostenible.

    La autora es docente universitaria.

    Lisbeth Jaramillo

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