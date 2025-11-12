La victoria de Mandani en Nueva York

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El triunfo de Zohran Mandani en las elecciones para alcalde de Nueva York se daba por descontado. Lo que sí sorprendió fue que un candidato con su biografía lograra derrotar a la dinastía política de los Cuomo en las primarias del estado.

El padre de Andrew, Mario Cuomo, fue gobernador de Nueva York, ganando tres elecciones consecutivas entre 1983 y 1994. El propio Andrew Cuomo, miembro del Partido Demócrata, también ocupó ese cargo entre 2011 y 2021, hasta que se vio obligado a renunciar tras acusaciones de conducta sexual inapropiada.

En cambio, Zohran Mandani nació en Kampala, Uganda, hijo de un matrimonio musulmán chií de ascendencia indostana. Sus padres emigraron a Estados Unidos cuando él tenía entre cinco y siete años. Tuvo una niñez y adolescencia privilegiadas. Se graduó en Estudios Africanos en el Bowdoin College, en Maine.

Constante defensor de la causa palestina, fundó en su universidad la Asociación de Estudiantes para la Justicia en Palestina. De línea radical —aunque hoy lo niegue—, fue un acérrimo proponente del boicot a todo lo israelí. Su única experiencia política es haber sido representante del Distrito 36 en la Asamblea del Estado de Nueva York, que comprende Astoria y Long Island City, en Queens, desde 2020. Su héroe y modelo político es Fiorello La Guardia, alcalde de Nueva York de 1936 a 1946.

Atribuyo el triunfo de Mandani a tres factores fundamentales:

1. El factor económico

Las estadísticas de febrero de 2025 señalan que la ciudad de Nueva York tiene un 25% de nivel de pobreza; es decir, uno de cada cuatro habitantes no gana lo suficiente para pagar vivienda y alimentación decentes. Si se es afroamericano, latino o asiático, los índices de pobreza se duplican en comparación con los de la población blanca.

Frente a esto, Mandani promete buses gratuitos, mercados de comestibles subsidiados y administrados por la ciudad, congelar los alquileres de viviendas populares y establecer un salario mínimo de 30 dólares por hora para 2030. ¿Quién pagará todo esto? Mandani propone aumentar los impuestos a las compañías, corporaciones e individuos que ganen más de un millón de dólares al año.

Cabe recordar que Nueva York es la ciudad con más multimillonarios del mundo: 123, y como estado, 135, solo superado por California.

2. El voto contra Trump

El segundo factor fue un voto de rechazo a Donald Trump y a sus políticas antiinmigratorias y altamente conservadoras. Llama la atención que en las elecciones de 2024, Trump obtuvo el 43.31% de los votos en Nueva York, una cifra alta para un estado tradicionalmente demócrata. Las imágenes desgarradoras de familias separadas, redadas brutales en las que esposaban a inmigrantes irregulares y vuelos de deportación masiva han tenido un costo político evidente.

3. El uso del antisemitismo como arma política

Por último, el uso del antisemitismo como arma política, y ahora, sobre todo, con la situación en Gaza. Es iluso pensar que un antisemitismo fermentado durante dos milenios iba a desaparecer después del Holocausto. Eso sí: pasó de moda para disfrazarse, no contra el judío, sino contra el sionismo.

Mamdani utilizó en varias ocasiones la frase “globalize the intifada” (globalizar la intifada, es decir, la rebelión violenta contra Israel), aunque después se retractó. A pesar de que existen alrededor de 55 Estados árabes, Zohran reconoce a Israel, pero no como un Estado judío.

Este no es un escrito para defender a Israel —aunque, como judío, lo hago—, sino para recalcar que la postura de Mamdani como paladín de todo lo palestino le sumó votos. Sin embargo, Zohran obtuvo el 43% del voto judío en la ciudad de Nueva York y el 67% del voto entre los menores de 44 años.

¿Podrá Mamdani contar con los medios para realizar su plan de gobierno? Como él mismo dijo: “la poesía de la campaña política se traslada a la prosa de gobernar”.

Para Max Yglesias, de Bloomberg, la elección de Mamdani no derivará en muchos cambios. Como señala: “no hay un modelo demócrata o republicano para recoger la basura”. Está por verse.

El autor es internacionalista.