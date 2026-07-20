La victoria silenciosa: la única revolución que sí podemos dirigir

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Vivimos en una época en la que muchas personas sienten que gran parte de su vida está determinada por factores externos: la economía, las decisiones políticas, las instituciones, las oportunidades disponibles o las circunstancias que les ha tocado enfrentar. Y no sería justo negar que esos elementos tienen una influencia real en nuestro camino.

Las condiciones importan. El acceso a los recursos importa. Las decisiones de quienes tienen responsabilidades públicas importan. Sería ingenuo pensar que todo depende únicamente de la voluntad individual. Sin embargo, también existe una pregunta que vale la pena hacerse: ¿qué pasaría si dedicáramos más energía a fortalecer aquello que sí está bajo nuestro control?

Esta reflexión no nace de la idea de que una persona pueda resolver todos los problemas del mundo por sí sola. Tampoco pretende minimizar las dificultades que enfrentan muchos profesionales. Nace de una convicción más sencilla: aunque no podamos elegir todas nuestras circunstancias, sí podemos decidir la manera en que respondemos ante ellas.

Como escribió el filósofo estoico Epicteto: «No nos afecta lo que sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que sucede». En esa diferencia entre la realidad y nuestra respuesta comienza un espacio de libertad que nadie puede quitarnos.

No tengo el poder para transformar por completo el sistema educativo, cambiar la economía de un país o modificar las decisiones de otras personas. Pero sí tengo la responsabilidad de decidir qué hago con mi tiempo, mis capacidades, mis recursos y la manera en que ejerzo mi profesión.

Desde esa perspectiva nace este ejercicio de imaginación: pensar en una asociación de docentes diferente. No como una organización destinada a sustituir al Estado, resolver todos los problemas educativos o imponer una única manera de pensar, sino como un espacio que, además de defender los derechos profesionales, contribuya al crecimiento integral de quienes forman parte de la educación.

Una asociación así entendería que detrás de cada docente existe una persona con necesidades, sueños, dificultades y posibilidades de crecimiento. Porque enseñar no consiste únicamente en transmitir conocimientos; también implica transmitir hábitos, valores, criterios y formas de enfrentar la vida.

Su propósito no sería crear profesionales perfectos, porque la perfección no pertenece a la condición humana. Su propósito sería promover una cultura de aprendizaje permanente, responsabilidad personal y mejora continua.

Uno de sus pilares podría ser la educación financiera. No porque el dinero sea la medida del valor de una persona, sino porque una relación más consciente con los recursos permite vivir con mayor tranquilidad y tomar mejores decisiones. Saber administrar, ahorrar, planificar y evitar compromisos económicos que superen nuestras posibilidades también forma parte del bienestar.

Esta educación financiera también debería incluir la planificación económica para la vejez o el retiro. Pensar en el futuro no significa vivir con miedo al mañana, sino actuar con responsabilidad hacia la persona que seremos en los próximos años. Ahorrar, organizar nuestras prioridades y tomar decisiones conscientes sobre nuestros recursos es una forma de cuidarnos a nosotros mismos. La tranquilidad de una etapa posterior de la vida no se construye de un día para otro; comienza con pequeñas decisiones tomadas a tiempo.

La escasez económica es una realidad para muchas personas y no debe ser ignorada. Pero, incluso en medio de las limitaciones, existen decisiones que pueden fortalecer nuestra estabilidad. Administrar mejor lo poco que tenemos no significa conformarnos; significa prepararnos para aprovechar mejor las oportunidades cuando lleguen.

Como expresó Séneca: «No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho». De la misma manera, no siempre se trata únicamente de cuánto tenemos, sino de cómo utilizamos aquello que está a nuestro alcance.

El bienestar físico y la salud mental también deberían ocupar un lugar importante. Una profesión exigente requiere personas que aprendan a cuidar su cuerpo, manejar el estrés y reconocer sus propios límites. Un docente que se cuida a sí mismo tiene mayores posibilidades de acompañar y formar a otros.

La cultura sería otro elemento fundamental. La lectura, el arte, la historia, la filosofía, la música, el teatro y el intercambio de ideas amplían la visión del mundo. Nadie puede despertar plenamente la curiosidad intelectual de sus estudiantes si ha dejado de alimentar la propia.

Del mismo modo, la actualización tecnológica debe formar parte de la formación permanente. La inteligencia artificial, las herramientas digitales y las nuevas metodologías ya forman parte de la realidad educativa. Un profesional que enseña debe mantener una actitud abierta al aprendizaje, porque la enseñanza también exige evolución.

Pero el crecimiento integral no se limita al conocimiento técnico. También incluye aspectos que a veces parecen olvidados: la comunicación, la escritura, la cortesía, la etiqueta, la cultura general y el pensamiento crítico. Saber expresarse, escuchar, dialogar y comprender diferentes perspectivas son habilidades esenciales para una sociedad más madura.

Una organización con esta visión no mediría su éxito solamente por la cantidad de comunicados publicados o por la capacidad de movilización. También lo mediría por la calidad humana, intelectual y profesional de sus miembros.

Esto no significa descalificar a quienes pertenecen a una asociación docente ni convencer a nadie de retirarse de ella. Cada persona tiene razones legítimas para afiliarse, permanecer o tomar otro camino. Algunas encuentran respaldo jurídico, representación o acompañamiento profesional; otras prefieren desarrollarse de manera independiente. Ambas decisiones merecen respeto.

La verdadera diferencia no está únicamente en la organización a la que pertenecemos, sino en la relación que construimos con nuestra propia responsabilidad. Se puede formar parte de una asociación y trabajar diariamente por mejorar. También se puede no pertenecer a ninguna y mantener el mismo compromiso con la excelencia profesional.

Porque ninguna institución puede reemplazar por completo aquello que corresponde al individuo: la voluntad de aprender, la disciplina, la ética y el deseo de crecer.

Esta reflexión tampoco nace desde una posición de superioridad. No se trata de decir que alguien está haciendo todo bien o que otros están equivocados. Es, primero, una conversación conmigo misma. Una invitación a preguntarnos qué parte de nuestra realidad podemos comenzar a mejorar, incluso cuando no tenemos todas las condiciones ideales.

Quizá nunca tengamos todos los recursos que deseamos. Tal vez nuestra profesión no siempre reciba el reconocimiento o la recompensa que merece. Esa es una realidad que debemos reconocer con madurez. Pero también es cierto que la dignidad profesional no depende únicamente de las circunstancias externas.

La mayor dificultad no siempre está en la falta de recursos; a veces está en convencernos de que nada vale la pena mientras las circunstancias no cambien. Y esa idea puede convertirse en una barrera que nos impide crecer.

Los grandes cambios suelen comenzar de manera silenciosa: cuando alguien decide aprender algo nuevo, ordenar sus finanzas, cuidar su salud, leer más, mejorar su forma de comunicarse, fortalecer su carácter o actuar con mayor integridad.

No todos alcanzaremos la misma situación económica, y sería irresponsable prometerlo. Pero todos podemos aspirar a una vida más organizada, más consciente, más culta y más tranquila. La serenidad también es una forma de riqueza.

Al final, el patrimonio más valioso de una persona no siempre se refleja en una cuenta bancaria. También se encuentra en la tranquilidad de poder mirar atrás y saber que, dentro de sus posibilidades, intentó hacer lo correcto.

Hay victorias que no aparecen en los periódicos ni en los estados financieros. Son silenciosas, pero profundas. Se llaman integridad, dignidad y coherencia. Nadie puede arrebatarlas porque no dependen de un cargo, de una institución ni del reconocimiento externo.

Quizá esa asociación ideal nunca exista. O quizá algún día alguien decida construirla. Mientras tanto, cada docente y cada persona puede comenzar por fundar una asociación consigo misma: una alianza diaria con el conocimiento, la disciplina, la cultura, la salud y la integridad.

Porque las grandes transformaciones rara vez comienzan únicamente con leyes, presupuestos o grandes discursos. Muchas veces empiezan cuando una persona decide ejercer soberanía sobre su propia vida.

Tal vez no podamos cambiar el mundo entero. Pero sí podemos transformar el pequeño territorio que nos corresponde habitar: nuestras decisiones, nuestros hábitos, nuestras palabras y nuestro ejemplo.

Esa es la victoria silenciosa.

La única revolución que realmente podemos dirigir.

La autora es profesora de filosofía.