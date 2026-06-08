La violencia escolar: un desafío de todos, no solo de los docentes

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Cada vez que ocurre un caso de bullying, una agresión entre estudiantes o una situación de violencia dentro de un centro educativo, surge una pregunta recurrente: ¿dónde estaban los docentes?

La interrogante es válida, pero también revela una tendencia preocupante: atribuir a la escuela una responsabilidad exclusiva sobre problemas que tienen raíces mucho más profundas y complejas.

La violencia que hoy afecta a nuestros niños y adolescentes no nace en el aula. En muchos casos, tiene su origen en entornos familiares conflictivos, en la normalización de conductas agresivas, en el consumo indiscriminado de contenidos violentos en redes sociales, en la falta de supervisión digital y en una creciente pérdida de espacios de diálogo y formación en valores.

La escuela recibe diariamente a estudiantes que llegan con distintas realidades emocionales, sociales y familiares. Pretender que el sistema educativo pueda resolver por sí solo todas las manifestaciones de violencia constituye una expectativa poco realista e injusta.

Sin embargo, reconocer esta realidad no significa desconocer el papel fundamental de los docentes. Los educadores ocupan una posición privilegiada para detectar señales tempranas de riesgo, promover la convivencia pacífica y activar los mecanismos institucionales de protección cuando sea necesario. Su función es esencial, pero no puede confundirse con la de psicólogos, trabajadores sociales, investigadores o autoridades judiciales.

La prevención efectiva de la violencia escolar requiere una verdadera corresponsabilidad social.

Las familias son los primeros educadores y tienen la responsabilidad primaria de formar en respeto, empatía y resolución pacífica de conflictos. El Estado debe garantizar recursos, programas de salud mental, orientación especializada y políticas públicas sostenidas. Los medios de comunicación y las plataformas digitales también deben asumir un papel más activo frente a la difusión de contenidos que fomentan la agresión, el odio o la humillación.

Por su parte, los centros educativos deben fortalecer la educación socioemocional, los programas de convivencia escolar y los protocolos de actuación frente a situaciones de acoso, violencia o vulneración de derechos.

La respuesta no puede limitarse a sancionar cuando el daño ya ocurrió. Es indispensable construir una cultura preventiva que permita identificar riesgos antes de que se conviertan en tragedias.

La violencia escolar no es un problema exclusivo de la educación. Es un reflejo de los desafíos que enfrenta la sociedad en su conjunto.

Por ello, la pregunta más importante no debería ser únicamente qué están haciendo los docentes, sino qué estamos haciendo todos para garantizar que nuestros niños y adolescentes crezcan en entornos seguros, respetuosos y libres de violencia.

La protección de la niñez y la adolescencia es una responsabilidad compartida. Cuando cada actor cumple su función, la escuela deja de ser un escenario de crisis para convertirse en un verdadero espacio de desarrollo humano, convivencia y esperanza.

El autor es abogado litigante.