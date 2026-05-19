Laptops escolares: entre la promesa tecnológica y la duda educativa

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Panamá vuelve a discutir una compra multimillonaria de laptops para estudiantes del sistema oficial. Esta vez, el debate no debe reducirse a si la tecnología es buena o mala, ni a si los estudiantes deben tener acceso a herramientas digitales. Esa discusión está de más. La pregunta clave es otra: ¿por qué insistimos en una política costosa cuya efectividad sobre los aprendizajes no ha sido demostrada?

En esta nueva licitación se contempla adquirir 531,250 laptops destinadas a estudiantes, por un monto de referencia de $268.5 millones, con entregas escalonadas entre 2026 y 2029. El precio unitario de referencia es de $472.38, más $33.07 de ITBMS, para un total aproximado de $505.45 por equipo.

Lo preocupante no es solo el monto. Es la historia detrás del proceso. No es una iniciativa nueva: desde 2024, el Ministerio de Educación (Meduca) ya había previsto invertir cerca de $241.7 millones para adquirir 654,000 laptops para docentes y estudiantes. El proceso enfrentó reclamos, suspensiones y resultados parciales. Aunque hubo interés de 47 empresas, finalmente solo se adjudicaron los equipos para docentes por $28.4 millones, mientras que los renglones para estudiantes quedaron desiertos. Ahora, el Meduca relanza la compra de 531,250 laptops, esta vez con especificaciones técnicas más exigentes.

Esa secuencia obliga a detenernos. Estas licitaciones no solo evidencian fallas administrativas, sino una duda de fondo: ¿tiene el país claridad sobre qué problema busca resolver con esta compra?

Porque, mientras la política educativa parece concentrarse en adquirir equipos, el contexto tecnológico mundial se ha vuelto más complejo. Hoy no es igual de sencillo comprar laptops de alto rendimiento, con buena memoria, almacenamiento sólido, autonomía prolongada y capacidades asociadas a inteligencia artificial, a precios bajos y en volúmenes masivos.

El mercado global de computadoras está siendo presionado por el aumento de costos de componentes clave como el Dynamic Random Access Memory (DRAM) y el Solid State Drive (SSD). Gartner proyectó que el alza de estos componentes podría elevar los precios de las PC en 17% en 2026 respecto a 2025. También advirtió que los precios de las PC con inteligencia artificial podrían retrasar su adopción masiva.

Esto importa porque las especificaciones no son menores: equipos con procesadores de seis núcleos, inteligencia artificial, 16 GB de RAM, 512 GB SSD y 16 horas de autonomía elevan la exigencia técnica. En un mercado con componentes más caros, pedir laptops más robustas a precios accesibles aumenta el riesgo de mayores costos, menor competencia o nuevos procesos desiertos.

Aun si el Estado lograra comprar las laptops al precio previsto, la discusión seguiría incompleta. Panamá enfrenta necesidades educativas urgentes —infraestructura, conectividad, mobiliario, laboratorios, mantenimiento y brechas docentes— que afectan directamente el aprendizaje. Por eso, una inversión de esta magnitud debe responder a criterios técnicos.

La tecnología puede ampliar oportunidades. También puede crear una ilusión de modernización. Entregar equipos genera una buena foto y un anuncio atractivo, pero el aprendizaje solo mejora con cambios sostenidos: docentes formados, contenidos pertinentes, conectividad real, mantenimiento, seguimiento y evaluación.

La entrega masiva de computadoras no ha demostrado mejoras significativas en el rendimiento académico. En términos técnicos, los impactos encontrados oscilan entre 0.00 y 0.05 desviaciones estándar, una magnitud considerada insignificante en educación.

Además, una laptop no es una inversión eterna: se daña, se pierde, se vuelve obsoleta y requiere soporte, actualizaciones, conectividad, licencias y reposición. Si esos costos no se prevén desde el inicio, el país no estaría financiando una transformación educativa, sino un problema logístico.

La bitácora de intentos fallidos debería servir como advertencia. La presión del mercado tecnológico debería llamar a la prudencia. Las necesidades urgentes de las escuelas deberían ordenar las prioridades. Y la evidencia de múltiples estudios debería impedir que volvamos a caer en el mismo espejismo.

El problema no es que Panamá aspire a modernizar su educación; el problema es reducir esa modernización a la compra de laptops. La verdadera transformación no se mide por la cantidad de computadoras entregadas, sino por la capacidad de convertir cada inversión pública en mejores aprendizajes, mayores oportunidades y condiciones más dignas para los estudiantes que más lo necesitan.

El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.