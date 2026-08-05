Panamá, 05 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 05 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Lucha anticorrupción

    Las 6 heroínas y el procurador general de la Nación

    Ricardo Salcedo López
    Las 6 heroínas y el procurador general de la Nación
    Imagen elaborada con asistencia de IA de Raisa Banfield, Martita Cornejo, Camila Aibar, Sol Lauría, Mónica Palm y Sabrina Bacal.

    El 15 de junio recién pasado, La Prensa publicó el resultado de una investigación periodística de Sol Lauría y otros periodistas, en la que descubrió “más de 100 cuentas que amplifican el apoyo a la reapertura de la mina y protagonizaron más de 500 casos de hostigamiento digital contra defensores ambientales. Detrás hay perfiles con identidad ficticia, páginas que simulan medios panameños y una estructura que pautó cerca de $60 mil en META”. O sea, alguien está aportando dinero para hostigar a los ambientalistas, aun cuando, en 2023, la Corte Suprema de Justicia determinó que la ley mediante la cual se aprobó el contrato de concesión de la mina en Donoso era inconstitucional.

    Dice la Constitución Política de la República de Panamá: “Son atribuciones del Ministerio Público: … 4. Perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales” (art. 220). “El Ministerio Público será ejercido por el procurador general de la Nación…” (art. 219).

    Al día siguiente, La Prensa, cuya subdirectora es Mónica Palm y una de sus columnistas de opinión es Sabrina Bacal, continuó la publicación de la mencionada investigación, señalando que “las víctimas más recurrentes de ataques digitales en contra de ambientalistas en Panamá son mujeres. Tres casos revelan cómo funcionan las operaciones para desacreditar y hostigar en redes sociales”. Entre ellas figuran Raisa Banfield (arquitecta), Camila Aibar (comentarista) y Martita Cornejo (abogada).

    Es pública y notoria la presión que ha ejercido la mina sobre la República de Panamá para que se reabra. De hecho, estuvo abierta incluso cuando hubo un fallo anterior, en 2017.

    En cambio, no es público ni notorio que el procurador general de la Nación haya abierto una investigación al respecto. Si lo hubiera hecho, habría podido levantar el velo corporativo de Corporación Franco Nevada, First Quantum, Minera Panamá, entre otras empresas, siguiendo el tracto sucesivo del dinero.

    Mientras no se sepa quiénes son los beneficiarios finales de las empresas involucradas en la campaña de acometimiento contra las periodistas y ambientalistas, las seis heroínas de esta historia deben ser protegidas por el procurador general de la Nación.

    El autor es ex jefe de “cuentas bancarias” de la Fiscalía de Drogas.

    Ricardo Salcedo López

    Última Hora

    • 04:00 Las 6 heroínas y el procurador general de la Nación Leer más
    • 04:00 Buenas prácticas en salud pública Leer más
    • 03:59 No hay derecho: un balance del Mundial Leer más
    • 03:26 Fallece Alfonso Lizarazo, presentador de ‘Sábados Felices’ e ícono de televisión colombiana Leer más
    • 03:21 Diputados aprueban en segundo debate las reformas al Reglamento Interno  Leer más
    • 03:00 Mamitis: ¿capricho o necesidad biológica? Leer más
    • 02:45 La ambición no desapareció, cambió Leer más
    • 02:40 Los modelos de IA que mostraron un nivel de ‘autonomía y engaño’ nunca antes visto Leer más
    • 02:40 Mark Zuckerberg y la superinteligencia Leer más
    • 02:35 Se aceptan opiniones… mientras sean las mías Leer más