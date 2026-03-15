Las bacterias: un pequeño mundo de grandes oportunidades

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Panamá es un país con una gran riqueza en biodiversidad, no solo en flora y fauna, sino también en una amplia diversidad de microorganismos que juegan un papel fundamental dentro de nuestro entorno rural, urbano, agrícola y en los ecosistemas naturales. Dentro de esta rica diversidad de pequeños organismos se encuentran las bacterias.

Las bacterias pertenecen al reino de seres vivos conocido como Bacteria (que para muchos autores en décadas pasadas era clasificado dentro del reino Monera). Es un grupo muy complejo y sujeto a diversas discusiones en la actualidad por temas taxonómicos y ecológicos, lo cual, para gran parte de la población que enfrenta múltiples desafíos socioeconómicos en su vida diaria, puede parecer un asunto distante o de escasa importancia.

Pero nada está más lejos de la realidad. No se trata únicamente de grandes teorías taxonómicas o de investigaciones complejas; se trata de organismos que viven dentro y fuera de nuestro cuerpo, con funciones tanto benéficas como dañinas desde nuestra perspectiva humana. La importancia de las bacterias para la sociedad puede observarse desde distintos enfoques, que incluyen la ecología, la salud, la agricultura y la industria, entre otros ámbitos de interés nacional.

En el aspecto ecológico, las bacterias desempeñan un papel determinante en los ecosistemas, particularmente en el proceso de descomposición de materiales orgánicos —como plantas y animales muertos— y en los ciclos de nutrientes básicos, como el nitrógeno y el carbono. Junto con otros organismos, se encargan de descomponer y reciclar enormes cantidades de materia orgánica de origen vegetal y animal, que sin estos bioprocesos se acumularían y representarían un riesgo para el equilibrio ambiental.

En el ámbito de la salud humana, las bacterias ocupan un lugar relevante a nivel nacional e internacional por su doble papel dentro de nuestro organismo. Por una parte, causan diversos problemas de salud, como ocurre con bacterias tales como Escherichia coli (Migula, 1895), Klebsiella pneumoniae (Schroeter) y Staphylococcus aureus Rosenbach, entre otras. Por otra parte, son esenciales para nuestra salud porque forman parte de nuestro cuerpo; por ejemplo, las bacterias intestinales del género Lactobacillus contribuyen al proceso de digestión de los alimentos.

En la industria alimentaria, las bacterias también cumplen un papel importante. Por ejemplo, intervienen en la fabricación de yogur (Lactobacillus Beijerinck) y de queso (Streptococcus thermophilus Orla-Jensen). Además, pueden utilizarse para la producción de antibióticos con fines médicos, como en el caso de bacterias del género Streptomyces (Waksman & Henrici).

Otro ámbito en el que las bacterias tienen gran importancia es la agricultura. Estos microorganismos participan en procesos clave para la fertilidad del suelo, como la fijación de nitrógeno, la producción de biofertilizantes y bioestimulantes que incrementan la productividad de los cultivos agrícolas de interés para la seguridad alimentaria del país. En este campo destacan géneros como Azotobacter Beijerinck, Bacillus Cohn y Rhizobium Frank, entre otros.

Por estas razones, en Panamá resulta fundamental incentivar el estudio de las bacterias de manera integral, tanto en el sector público como en el privado, en la academia y en la industria. A través de la investigación científica y la innovación es posible aprovechar el enorme potencial que ofrecen estos microorganismos para el desarrollo sostenible del país.

El autor es profesor especial de la Universidad de Panamá/Centro Regional Universitario de Los Santos.