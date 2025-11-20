Las claves de la victoria del ‘No’ en Ecuador

Exclusivo Suscriptores

El domingo 16 de noviembre Ecuador celebró una consulta popular y un referéndum constitucional. Fue la séptima votación en dos años, pero no una más. El paquete de reformas promovido por el presidente Daniel Noboa implicaba un giro de gran magnitud: convocar una Asamblea Constituyente, permitir bases militares extranjeras, reducir el número de asambleístas y eliminar el financiamiento estatal a los partidos. En las cuatro preguntas ganó el “No” con entre 53% y 61%. Las propuestas más rechazadas fueron la sustitución de la Constitución vigente y la posibilidad de bases militares extranjeras.Más allá de los porcentajes, ¿qué mensaje deja esta victoria?

En un país que pasó de oasis de calma a ser el más violento de la región, muchos asumieron que el referéndum sería un simple plebiscito sobre la popularidad de Noboa. Aún conserva altos niveles de aprobación, pero la encuesta nacional de IPSE Global, realizada en octubre, anticipó el desenlace: un electorado dividido entre el temor al crimen y el miedo a un poder sin límites.

Noboa llegó con el mandato de restaurar el orden frente al avance del narcotráfico. Declaró un “conflicto armado interno”, desplegó al ejército y adoptó una estrategia de “mano dura”. Si bien hubo resultados —especialmente en incautaciones—, crecieron las denuncias de violaciones a los derechos humanos y la percepción de autoritarismo. El 61.5% de la población siente que se gobierna con “decisiones autoritarias que violan las leyes”. La ciudadanía respalda la seguridad, pero rechaza una “bukelización” del país y no está dispuesta a entregar poder total al presidente. Fue ese temor el motor del “No”.

El electorado diferenció entre apoyar la lucha contra el crimen y permitir una reescritura completa de las reglas democráticas. Noboa recibió la espada, pero no la pluma.

Una agenda desconectada del ciudadano

El gobierno creyó que su agenda constitucional era también la del pueblo. No lo era.Según IPSE Global, el 86.3% de los ecuatorianos siente el impacto del aumento del costo de vida: alimentos, transporte, servicios. La economía —no la arquitectura del Estado— era la preocupación central.

La campaña por el “Sí” también subestimó el apego a la Constitución de 2008, pionera mundial en reconocer los Derechos de la Naturaleza. Entre las mujeres —70.1% de valoración positiva— la defensa de la Carta Magna fue determinante. El “No” tuvo rostro femenino.

Incluso la base de Noboa era heterogénea: el 48.1% de sus votantes no tenía una opinión negativa de la Constitución.

En materia internacional, aunque se reconoce la importancia de la cooperación para combatir al crimen organizado, la instalación de bases militares extranjeras fue ampliamente rechazada: 60.85% votó “No”.

Gobernabilidad en riesgo

Los resultados dejan a Noboa en una situación frágil. Su legitimidad depende casi exclusivamente del éxito contra el crimen organizado, un conflicto prolongado y desgastante. La violencia sigue alta y la fragmentación criminal abre nuevos frentes. Si la percepción de seguridad cae, su capital político se evaporará.

El “No” fortaleció a una oposición diversa, y los poderes Legislativo y Judicial recuperan capacidad de contrapeso. Cualquier intento de gobernar por decreto podría desencadenar una crisis institucional similar a Perú.

Pese a las crisis, la victoria del “No” demuestra que valores como democracia, soberanía, derechos humanos y medio ambiente siguen siendo centrales para los ecuatorianos. Exigen un gobierno efectivo, no sólo promesas, y una respuesta integral al crimen: justicia, cárceles, políticas sociales, cooperación internacional, control de armas y combate al financiamiento ilícito.Al mismo tiempo, pobreza, desempleo y deterioro de servicios básicos no pueden seguir relegados.

María Villarreal es Cientista política y Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ). Doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid.

Leonardo Magalhães es doctor en comunicación por la PUC-Río de Janeiro. Fundador y Director Ejecutivo de IPSE Global. Investigador especializado en opinión pública, encuadre discursivo en los medios y ciencias sociales computacionales.