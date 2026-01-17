Exclusivo Suscriptores

En esta ocasión me quiero referir al reciente libro del profesor Diógenes Sánchez Pérez, titulado Las doctrinas imperialistas de los Estados Unidos y su impacto en Panamá. Ensayo sobre historia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Muchos conocerán al profesor Sánchez por su beligerante activismo magisterial. Hoy se encuentra separado de su cargo como docente en el Instituto José Dolores Moscote por su compromiso político. Antes de esbozar algunas ideas sobre el libro, quiero señalar algunas de las características de nuestro autor. Ha sido becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico para realizar estudios doctorales en Historia en la prestigiosa Universidad de Costa Rica. Además de contar con una maestría en la Universidad de Panamá en Filosofía Práctica, posee una formación académica sólida. Es profesor en el Departamento de Filosofía, donde se decanta por la enseñanza de la Filosofía de la Historia, particularmente. En síntesis, Sánchez conjuga la teoría y la práctica política.

El libro que nos ocupa hoy pasa revista a las diversas doctrinas imperialistas de los Estados Unidos, prestando mayor atención a cómo afectan a nuestro país, teniendo en cuenta nuestra posición geográfica, que es nuestra principal virtud, pero también el riesgo de ser víctima de potencias extranjeras. En la actualidad, esto es evidente cuando vemos cómo los intereses de la política exterior estadounidense se yerguen sobre nuestros asuntos internos, a través de lo que se conoce como la “Doctrina Donroe”. Este acrónimo es la unión de “Do” de Donald y “roe” de Monroe, para recordarnos aquella doctrina de 1823, de “América para los americanos”. Hoy es: “hacer América grande otra vez”, por sus siglas en inglés, MAGA, que, a su vez, es una variante de “América para los estadounidenses”. También Sánchez nos advierte de la centralidad de John Quincy Adams como ideólogo del entonces naciente imperialismo estadounidense. Más aún, nos dirá que desde esta primera doctrina se desprenden todas las posteriores; a esto le llama el “metabolismo ontológico de la doctrina Monroe”.

El libro en cuestión hace un recorrido por diversas doctrinas, desde el siglo XIX hasta el presente, con el trumpismo. Es un esfuerzo de síntesis, pero también analiza y considera el memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos de 2025, el cual consta en uno de los anexos al final del texto. El libro fue escrito antes de que se diera a conocer la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 2025, en la cual se plantea explícitamente la restauración de la doctrina Monroe. No hace falta una interpretación excesiva cuando se expone de manera explícita esta forma dominante de geopolítica imperial, que ya estaba implícita desde hace más de doscientos años.

No es el fin de este breve repaso analizar cada una de las diecinueve doctrinas que recoge el libro de Sánchez, pero sí animar a su lectura para comprender que las acciones del imperialismo estadounidense actual no son ninguna sorpresa ni una novedad: forman parte de nuestra historia y es necesario conocerla.

El autor es doctor en filosofía.