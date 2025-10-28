Las elecciones intermedias consolidan a Milei y redefinen el mapa político argentino

Exclusivo Suscriptores

La reciente elección de medio término en Argentina tuvo como resultado la renovación parcial de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, un proceso que, en condiciones normales, no tendría mayor relevancia que algunos cambios en la composición de las cámaras. Pero esta no fue una elección en condiciones normales. Estaba en juego el crecimiento político —y, por lo tanto, el consenso social— de un gobierno, el de Javier Milei y La Libertad Avanza, que había irrumpido intempestivamente a fines de 2023.

Milei gobernó disruptivamente en estos dos últimos años, con un logro indiscutible: el control abrupto de la inflación y cierto equilibrio macroeconómico. Pero también con carencias notorias: precarización social, torpeza política y confrontación excesiva.

Campañas antagónicas

En septiembre, la provincia de Buenos Aires —sede de la capital argentina y que concentra el 36% del padrón nacional— eligió diputados y senadores provinciales. El oficialismo de la provincia, heredero del liderazgo de Cristina Kirchner, triunfó holgadamente sobre La Libertad Avanza. Desde ese día y hasta la reciente elección, algunas variables macroeconómicas temblaron: tipo de cambio, tasas de interés y pérdida de reservas. El panorama para el gobierno nacional se tornaba endeble.

Sin embargo, durante ese lapso, el presidente Milei recorrió medio país en actos de campaña con un estilo ruidoso, provocador y escénico —a veces al borde de lo grotesco—, centralizando en su figura las candidaturas de su partido. Al mismo tiempo, intensas negociaciones con Estados Unidos desembocaron en un auxilio financiero inédito, gestionado personalmente por Donald Trump, mediante un swap de 20 mil millones de dólares para sostener las reservas. Finalmente, ejecutó una última jugada al anticipar, para después de la elección, una “oxigenación” de su gabinete.

Por su parte, la oposición peronista, enmarcada en Fuerza Patria, consumió el mes de campaña acunada en las expectativas que emanaban del triunfo de septiembre en Buenos Aires, con candidaturas de baja densidad política, algunas desgastadas y otras producto de presiones internas. Fue una campaña anodina, con actos políticos más orientados a la interna que al electorado, y sin figuras de peso. Parecía, según la mayoría de las encuestas, que no hacía falta mucho más: el triunfo era previsible y el único interrogante residía en el margen de la victoria.

Un resultado decisivo

El resultado fue contundente: 41% para La Libertad Avanza de Javier Milei y 31% para Fuerza Patria. Los triunfos holgados se celebran; si son remontadas épicas, mucho más. Así lo expresó el gobierno tras los comicios.

¿En qué se traducen los resultados, al menos en el mediano plazo?El oficialismo pasa de 36 a 93 diputados y de 7 a 21 senadores. Si bien aún no le alcanza para tener quórum propio, el crecimiento le permite tejer alianzas rápidas y seguras con fuerzas minoritarias ubicadas en la centroderecha, ideológicamente afines.

El gobierno alcanzó lo que le reclamaban, tanto desde Estados Unidos tras el swap como desde los grupos de poder económico locales: gobernabilidad. Ahora Milei cuenta con la fuerza suficiente para avanzar en su programa económico e institucional ultraliberal mediante alianzas, sin necesidad de recurrir a decretos de necesidad y urgencia, y sin exponerse al rechazo del Congreso.

Con este resultado, La Libertad Avanza se transforma en la fuerza dominante del espacio ultraliberal argentino, relegando al Propuesta Republicana (PRO) de Mauricio Macri. Se revierte así lo que ocurría desde 2023, cuando el macrismo, aprovechando la debilidad presidencial, condicionaba su apoyo a la ocupación de cargos de alto nivel. A partir de ahora, y durante los dos años de gobierno que le quedan a Milei, el PRO deberá apoyar sumisamente al Ejecutivo si no quiere desaparecer.

Por otro lado, la principal fuerza de oposición, el peronismo, aunque no perdió bancas, quedó debilitada. Su principal desafío, rumbo a las presidenciales de 2027, será reconstituir su liderazgo. Al declive de Cristina Kirchner se suma ahora el retroceso de Axel Kicillof, quien, tras su derrota provincial, ha perdido fuerza. En el resto del peronismo no surgen figuras visibles.

Finalmente, un tercer espacio que buscaba romper la polarización entre Milei y el kirchnerismo también fracasó. Algunos gobernadores de grandes provincias habían impulsado un bloque político —Provincias Unidas— con afinidad centrista y liderazgos regionales sólidos, con miras a 2027. Sin embargo, la experiencia resultó frustrante, y en varias provincias sus listas terminaron en tercer lugar detrás de La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

En síntesis, esta fue una elección de medio término que se planteó y consumó como un plebiscito nacional. Y en esa contienda, el gobierno arrasó. Milei tiene ahora dos años de gracia hasta el final de su mandato en 2027.

El autor es sociólogo y politólogo argentino.