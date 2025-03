Las empresas mixtas como pilar de la independencia financiera municipal

Exclusivo Suscriptores

En la actualidad, la sostenibilidad financiera de los municipios sigue siendo un verdadero desafío en nuestro país, especialmente en aquellos donde la dependencia del gobierno central limita la capacidad de gestión local. Pongamos de ejemplo la provincia de Colón, en la cual 4 de los 6 municipios reciben subsidio. En el caso específico del Municipio de Colón, la pésima administración de la que ha sido objeto en los últimos 20 años, tiene como resultado un municipio quebrado; con una deuda que supera los 20 millones de dólares. Y su ingreso anual, hasta el 2024, no superaba los 12 millones anuales. En el caso de Portobelo, si bien no recibe subsidio, lo necesita con urgencia, toda vez que sus ingresos, no permiten sufragar sus gastos operativos. Tengamos en cuenta, que se trata de un municipio eminentemente turístico, por lo que, sus ingresos fiscales, son muy bajos.

Con el fin de lograr una verdadera independencia financiera, es necesario que diversifiquen sus fuentes de ingresos y reduzcan su dependencia de la tributación, así como de los aportes que puede o no hacer el gobierno central. En este sentido, la implementación de empresas mixtas representa una alternativa viable y efectiva para fortalecer la autonomía económica de los gobiernos locales. Este modelo ofrece una serie de beneficios clave que pueden contribuir significativamente a la independencia financiera de los municipios.

Las empresas mixtas permiten la generación de ingresos propios a través de la explotación de recursos y la prestación de servicios públicos con criterios de eficiencia y rentabilidad. En muchos municipios, existen oportunidades económicas desaprovechadas que podrían ser explotadas a través de estas sociedades, tales como la gestión de residuos, el transporte público, la producción de energías renovables, el desarrollo inmobiliario o el turismo local. Al permitir que el sector privado invierta en estas áreas bajo acuerdos estratégicos, los municipios pueden captar ingresos sin necesidad de incrementar los impuestos locales o solicitar mayores aportes del gobierno central.

Este modelo contribuye a la reducción del gasto público y a la mejora de la calidad de los servicios municipales. En muchos casos, la administración directa de ciertos servicios por parte del municipio resulta ineficiente debido a problemas como la burocracia, la falta de inversión y la corrupción. Al establecer empresas mixtas, se introduce un enfoque más profesional y técnico en la gestión, garantizando que los recursos sean utilizados de manera óptima y que los servicios prestados sean de alta calidad.

Otro aspecto fundamental es que las empresas mixtas fomentan el desarrollo económico local y la generación de empleo. La inversión privada en estos proyectos impulsa la creación de puestos de trabajo y dinamiza la economía de la región. Además, los beneficios obtenidos por estas empresas pueden reinvertirse en obras y programas municipales que beneficien a la comunidad en su conjunto. Esto contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes y a fortalecer la confianza en la gestión local.

Sin embargo, para que las empresas mixtas sean una herramienta efectiva de independencia financiera municipal, es crucial garantizar transparencia y buen gobierno en su implementación. La rendición de cuentas y la participación ciudadana también juegan un papel clave en evitar irregularidades y asegurar que los recursos generados sean utilizados en beneficio de la comunidad.

A través de la generación de ingresos propios, la mejora en la eficiencia de los servicios, la reducción del gasto público y el impulso a la economía local, este modelo permite a los gobiernos municipales reducir su dependencia de los aportes del gobierno central y gestionar de manera autónoma su desarrollo. Con un marco regulador sólido y mecanismos de control adecuados, las empresas mixtas pueden convertirse en un pilar fundamental para el fortalecimiento de la gestión municipal y la mejora del bienestar de la población.

La autora es abogada.

--