Las hormigas y sus aportes a nuestra sociedad

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Las hormigas se encuentran en todas partes en Panamá: en residencias, restaurantes, jardines, campos cultivados y bosques. Aunque a veces existe la idea de eliminarlas por los aspectos negativos que apreciamos de ellas, también tenemos la posibilidad de aprender muchos aspectos positivos de estos insectos, dignos de imitar y aplicar dentro de nuestra sociedad.

Las hormigas son insectos que pertenecen a la familia Formicidae, dentro del orden Hymenoptera, donde también se encuentran las avispas y las abejas. La familia de las hormigas reporta más de 680 morfoespecies, entre especies y subespecies, en Panamá. A nivel mundial existen más de 16 mil morfoespecies de hormigas, entre especies y subespecies, de las cuales se estima que hay más de 20 trillones de especímenes. Esta diversidad nos permite observar una amplia variedad de tamaños, formas y colores.

Las colonias de hormigas son ampliamente conocidas por transformarse en un superorganismo con “inteligencia colectiva” para cumplir funciones básicas como la reproducción y la alimentación de todos los miembros de la colonia. En este sentido, las hormigas son insectos sociales y cada colonia puede mantener una o varias reinas, machos y obreras, que pueden vivir desde unos meses hasta varios años, dependiendo de la especie.

Si usted quiere visitar un ejemplo del imperio de las hormigas, recorra el Parque Metropolitano y observe el piso del bosque. Allí podrá verlas realizando distintas actividades que van desde la búsqueda de alimento hasta guerras entre colonias de diversas especies.

Las hormigas tienen una gran importancia ecológica dentro de ecosistemas complejos como nuestros bosques, donde ejercen un impacto positivo en los suelos, la dispersión de semillas y el reciclaje de nutrientes, además de desempeñar un papel activo como depredadoras de artrópodos herbívoros. También constituyen una fuente de alimento para diversas especies de animales, tales como osos hormigueros, aves, reptiles, anfibios y otros artrópodos.

Especies como la hormiga loca (Nylanderia fulva (Mayr)) pueden afectar a personas, animales salvajes y domésticos, debido a que pueden morder con sus mandíbulas y, además, rociar ácido fórmico que causa irritación. Esta especie también puede ocasionar daños en estructuras de viviendas y provocar fallas en sistemas eléctricos al generar cortocircuitos.

Dentro de los agroecosistemas, pueden causar daños directos a los cultivos, como ocurre con las arrieras u hormigas cortadoras del género Atta. Estas son conocidas por cortar hojas y se caracterizan por cultivar un hongo del género Leucocoprinus para alimentar a sus larvas y a la reina.

Asimismo, pueden ocasionar daños indirectos debido a que brindan protección a diversas especies de insectos plaga, como áfidos, cochinillas y moscas blancas, a cambio de la mielecilla azucarada que estos excretan y que las hormigas utilizan como alimento. Estos insectos protegidos pueden atacar directamente los cultivos y actuar como vectores de microorganismos nocivos para plantas de importancia agrícola.

Hormigas de los géneros Pseudomyrmex y Crematogaster mantienen relaciones mutualistas con las conocidas plantas de cachito (Vachellia), donde la planta les ofrece refugio y las hormigas protección contra artrópodos herbívoros que puedan atacarla.

Las hormigas brindan una gran oportunidad para ampliar nuestro conocimiento en ámbitos como la evolución del sistema nervioso, el descubrimiento de nuevas sustancias con propiedades farmacológicas, el establecimiento de bioindicadores en ecosistemas y agroecosistemas, el estudio de su potencial como fuente de alimentación humana (entomofagia), su papel como polinizadoras de diversas especies vegetales y su capacidad para dispersar semillas en distintos ecosistemas.

Los aspectos antes señalados destacan la relevancia de las investigaciones asociadas a las hormigas que se realizan en universidades e institutos de investigación de Panamá y del mundo, con el fin de comprender mejor todos los beneficios que estos insectos pueden aportar a la sociedad.

El autor es profesor Especial de la Universidad de Panamá/Centro Regional Universitario de Los Santos.