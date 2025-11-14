Las inteligencias artificiales se parecen a sus usuarios

Exclusivo Suscriptores

Las inteligencias artificiales (IA) han transformado profundamente nuestra forma de estar en el mundo. Un aspecto esencial de estas tecnologías es que, en realidad, reflejan en gran medida a sus usuarios. La IA no surge de la nada: es una invención humana. Su comportamiento, sus respuestas y sus decisiones están influenciados —por ahora— por los datos y las interacciones humanas. Por eso, su regulación resulta imprescindible tanto en el plano legal como en el ético.

Desde la perspectiva de los datos, la calidad, la diversidad, los algoritmos y los sesgos de la información aportada a una IA definen en gran medida su tono y su alcance. Por ejemplo, una IA entrenada con datos mayoritariamente en inglés y provenientes de contextos occidentales mostrará perspectivas alineadas con esas culturas y valores. Si se alimenta con datos sesgados, también reproducirá esos prejuicios, evidenciando las tendencias ideológicas de sus fuentes. Incluso hay preguntas que, por su formulación, condicionan las respuestas. La IA no tiene conciencia, pero actúa como un espejo de la sociedad y de quienes la diseñan, exponiendo sus virtudes y defectos en el proceso.

Por otro lado, las decisiones de diseño y los objetivos de las IA también dependen de los intereses de sus creadores o de quienes definen su regulación. Tanto individuos como instituciones y sectores privados imponen sus prioridades, ya sea en términos de eficiencia, privacidad o accesibilidad. Sin embargo, el gran tema de fondo sigue siendo la regulación. En ese sentido, las IA son un reflejo de la condición humana en sus múltiples expresiones.

Asimismo, las interacciones cotidianas de los usuarios con las IA moldean su evolución. Cuando utilizamos chatbots o sistemas de recomendación en plataformas digitales, estamos entrenando y ajustando estas tecnologías en tiempo real. Si actuamos sin criterio, nuestra IA también. Nuestros gustos, preferencias y comportamientos diarios sirven como materia prima, haciendo que la IA evolucione según nuestras propias tendencias y patrones.

Las IA reflejan nuestras aspiraciones y miedos. Mientras algunos ven en ellas una oportunidad para avanzar en la ciencia y mejorar la calidad de vida, otros temen su impacto en el empleo, la privacidad y la vigilancia. Estas tensiones influyen tanto en sus potencialidades como en las regulaciones necesarias. Son un reflejo complejo de la industria tecnológica del gran capital digital, pero también del propio usuario. Si no desarrollamos las capacidades necesarias para comprenderlas y usarlas críticamente, estaremos alimentando nuestra propia ignorancia. Ese es el gran desafío de las generaciones del presente.

El autor es doctor en Filosofía.