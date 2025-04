Las ligas negras y los panameños

Exclusivo Suscriptores

Las Ligas Negras o “Negro Leagues” eran como se denominaban las organizaciones de béisbol profesional que, entre finales del siglo XIX (1871) y principios de los años 60, daban oportunidad a los jugadores de raza negra y latinos de practicar y participar en el deporte preferido por los estadounidenses de la época.

Aunque ya existía lo que hoy conocemos como “Major League Baseball”, entidad rectora del béisbol de las Grandes Ligas, no es menos cierto que esta organización y sus equipos contrataban exclusivamente peloteros de raza blanca. Es decir, imperaba la bendita (por decir lo menos) segregación racial.

Entre los primeros equipos formados para los jugadores afrodescendientes y latinos, estaban los “St. Louis Black Stockings” y los “Cuban Giants”; estos equipos produjeron estrellas como Bud Fowler y Moses “Fleetwood” Walker. En 1887 se formó la “National Colored Baseball League”, que fue de muy corta duración.

Luego, en 1920 se formó otra organización bajo el nombre de “Negro National League”, integrada por equipos del medio oeste de los Estados Unidos, entre los que figuraban “The Cleveland Buckeyes”, “The Chicago American Giants”, “The Dayton Marcos”, “The Kansas City Monarchs”, “The Cuban Stars”, “The New York Cubans”, etc. Jugadores cubanos que se destacaron en estas ligas y otras fueron: Martín Dihigo, Ramón Bragaña, Orestes “Minnie” Miñoso, etc. Estos jugadores cubanos y el hecho de que algunas de las ligas y equipos llevaran en su nombre “Cubanos” (Cubans), nos dan una idea del desarrollo del béisbol cubano a finales del siglo XIX y principios del XX.

Creemos necesario mencionar peloteros que lideraron las Ligas Negras en diferentes categorías y que, al final de sus carreras, después de haberse roto la barrera del color, terminaron jugando en las Grandes Ligas. El más famoso fue Jackie Robinson, quien rompió la barrera del color en 1947, pero le siguieron Orestes “Minnie” Miñoso, Roy Campanella, Satchel Paige, Larry Doby, Billie Mays, Monte Irving, etc.

Los panameños también tuvimos nuestra representación en las Ligas Negras. Fueron diez, y los listamos con gusto:

Frank Austin, apodado “Mr. Shortstop” en la Liga de la Costa del Pacífico.

Víctor “Lobo” Barnett.

Gil Garrido (padre), uno de los grandes atletas panameños, que participó en varias disciplinas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Panamá en 1938.

Víctor Greenidge.

León Edrick Kellman, jugador y director del Spur Cola y el Cerveza Balboa de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá.

Jonathan Clyde Parris, extraordinario tercera base del Spur Cola / Cerveza Balboa, de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá.

Gerald “Cerro Negro” Thorne.

Archie “Terremoto” Brathwaite.

Alex Colthirst.

Ulises Mahoney.

Los panameños que jugaron en las Ligas Negras y que la barrera del color no les permitió llegar a las mayores eran peloteros de la mejor calidad, pero, al igual que muchos jugadores norteamericanos, cubanos, puertorriqueños y colombianos, fueron víctimas de la barrera racial, que gracias a Dios se pudo romper debido a la valentía y calidad de un individuo llamado Jackie Robinson.

Con el objeto de hacerles justicia a las Ligas Negras, “Major League Baseball” y un comité especial independiente de revisión de estadísticas de Ligas Negras anunciaron en 2020 que las estadísticas generadas por siete Ligas Negras serían reconocidas como de Ligas Mayores oficialmente. Estas estadísticas cubrirían la actividad de dichas ligas de 1920 a 1948.

Larry Lester, experto historiador de las Ligas Negras, declaró que: “Las Ligas Negras fueron un producto de unos Estados Unidos segregados, creadas para dar oportunidades donde no existían oportunidades”.