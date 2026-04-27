Las lluvias desde una perspectiva ciudadana

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Las lluvias son parte del clima de Panamá, tanto así que hay lluvias torrenciales que forman parte de nuestros recuerdos más profundos de la niñez y la juventud. Hace unas cuatro décadas, en el interior de nuestro país se hablaba de que existía un periodo seco muy marcado que comenzaba en algunas regiones a finales de diciembre o inicios de enero hasta finales de abril o inicios de mayo, posterior a lo cual se iniciaba el periodo lluvioso en Panamá. Pero, como es conocido por muchos, este hecho, por efectos relacionados con el cambio climático, ha cambiado paulatinamente en la actualidad.

En Panamá no tenemos estaciones como ocurre en zonas templadas donde existen las cuatro estaciones: verano, primavera, otoño e invierno. Las lluvias son parte fundamental dentro del ciclo del agua, que incluye condensación, precipitación (incluye la lluvia), infiltración, evaporación y transpiración, pero a la vez estas lluvias actúan como reguladoras de las temperaturas, el aire y los bioprocesos que se desarrollan dentro de los diversos medios de vida establecidos en Panamá.

Las lluvias, desde la perspectiva ciudadana, representan el uso de paraguas, zapatos mojados, riachuelos en las veredas y nubes de mosquitos con una humedad agobiante, pero también significan para los productores agropecuarios el inicio de la siembra de diversos rubros agrícolas como maíz, arroz y caña de azúcar, así como también su finalización marca el inicio de siembra de tomate, sandía y melón en Panamá.

En la actualidad, la alternativa de agricultura protegida ha tomado relevancia para cultivar rubros agrícolas sin importar el periodo del año, pero aún no representa el 2% de la superficie agrícola sembrada dentro del país. Son las lluvias las que mantienen activo nuestro querido Canal de Panamá, llenan nuestras represas hidroeléctricas y mantienen activos los depósitos naturales y artificiales de agua para consumo personal, urbano, agrícola e industrial. De las lluvias dependen ecosistemas terrestres y acuáticos integrados por cuencas, ríos, riachuelos, quebradas, norias, sabanas, bosques y bolsones de flora que sirven como refugio a la fauna silvestre.

Es verdad que el exceso de lluvias puede causar inundaciones que pueden provocar pérdidas humanas, en la producción agropecuaria e infraestructuras como residencias, puentes y comercios, pero también es verdad que las inundaciones de calles por alcantarillas obstruidas constituyen una evidencia de nuestra mala gestión sobre la basura. Pero de manera general, las lluvias tienen un balance más positivo que negativo para nuestro medio, porque el agua es sinónimo de vida.

Hoy día, diversos factores que están relacionados con episodios climáticos y factores antropológicos extremos limitan o afectan las lluvias, como el caso en la actualidad del cambio climático, el fenómeno de El Niño y La Niña, hecho que también se intensifica con la deforestación constante de zonas vitales para el abastecimiento de agua.

Aunque hoy día se habla de conceptos como la siembra de nubes para estimular las lluvias, como ciudadanos, si realmente nos interesa tratar de realizar aportes significativos, debemos contribuir como comunidad y sociedad a reducir la deforestación, promover la reforestación, proteger los bosques y cuencas hidrográficas, entre otras medidas que permitan que el ciclo del agua sea constante.

Diversas instituciones nacionales y regionales contribuyen al monitoreo de las lluvias, como la Autoridad del Canal de Panamá, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, entre otras instituciones estatales y empresas privadas que, a través de estaciones meteorológicas en todo el país, hacen que sea posible cuantificar y pronosticar la situación de las lluvias en Panamá.

Se podría decir de cierta manera que las lluvias caracterizan nuestro país como un enclave tropical y corazón de América lleno de vida en cielo, tierra y agua.

El autor es investigador agrícola y profesor especial de la Universidad de Panamá dentro del Centro Regional Universitario de Los Santos.