Las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia

Exclusivo

“Las mariposas amarillas invaden la casa de Meme Buendía como señal de bendición cada vez que Mauricio Babilonia venía a visitarla”. Para los amantes de la literatura, este elemento constituye el símbolo más icónico del universo literario de Gabriel García Márquez en su novela Cien años de soledad.

Gabo introdujo este detalle durante la escritura de la obra como un recurso tomado de sus recuerdos de infancia, aunque en aquel momento las mariposas eran blancas. “Cuando convertí el episodio en literatura, comprendí que nadie lo hubiese creído si no hubiese precisado que las mariposas eran amarillas en Macondo”, dijo García Márquez en una entrevista a la revista italiana Época en abril de 1979.

Por mi parte, estoy consciente de que incorporar como introducción en este escrito una cita literaria de García Márquez y pretender luego relacionarla con el solemne acto de designación de la nueva administradora de la Autoridad del Canal de Panamá, celebrado el pasado 21 de mayo, puede parecer, a primera vista, una intención forzada y hasta incongruente. Lo cierto es que el elegante y singular atuendo escogido para la ocasión por la ingeniera Ilya Espino de Marotta me hizo inevitablemente recordar, con emoción, el memorable pasaje literario de García Márquez y, de hecho, incrementó sutilmente la magia de ese momento, así como la enorme satisfacción y orgullo que, al igual que yo, estoy seguro, la inmensa mayoría de los panameños sintió por esta muy honrosa y merecida designación para tan importante cargo.

En efecto, Espino de Marotta se constituye en la primera mujer en ocupar este importantísimo cargo en el Canal de Panamá por un período de siete años, a partir del próximo 5 de septiembre. Su mérito no radica precisamente en ser mujer, sino en su liderazgo, profesionalismo y capacidad, demostrados con creces a lo largo de casi cuarenta años de trayectoria técnica, operativa y gerencial dentro de la institución.

Su nombre está estrechamente ligado al insigne proyecto de ampliación del Canal y a la construcción del tercer juego de esclusas. En verdad, considero que, en los cruciales y complejos momentos que le tocará enfrentar a la administración del Canal en los próximos años —entre ellos, la activación de nuevos puertos y el proyecto de río Indio para la sostenibilidad del agua, tanto para el consumo de los panameños como para el eficiente funcionamiento y operatividad del Canal—, la dirección y administración del Canal de Panamá no podría estar en mejores manos.

Además, es indispensable poseer la firmeza de carácter para resistir tanto los intríngulis políticos internos como externos, al igual que la fortaleza y convicción necesarias para defender con total independencia la neutralidad del Canal, por encima de presiones geopolíticas, vengan de donde vengan. Por fortuna, la nueva administradora del Canal de Panamá ha demostrado contar, además de estos atributos, con la entereza, el rigor y el compromiso de lealtad con la nación panameña que la posición demanda.

Ojalá pudiéramos decir lo mismo y sentir la misma seguridad y confianza, a priori, con relación a otros casos de nombramientos o designaciones de funcionarios —hombres y mujeres— de alto rango, de los que hemos tenido noticia tanto en el pasado reciente como lejano, en diferentes ámbitos del servicio público de nuestro país: político, institucional o universitario. Desafortunadamente, todos sabemos que ello no es así ni ocurre con la frecuencia deseada; por lo que, en el caso de la ingeniera Ilya Espino de Marotta, y parodiando a Gabo, termino diciendo que nos viene bien que las mariposas sean amarillas.

El autor es pintor y escritor.