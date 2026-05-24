Las mariposas: hermoso tesoro natural

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Nuestro país posee una amplia riqueza natural, dentro de la cual la biodiversidad de flora y fauna es exuberante. Dentro de esta riqueza se encuentran las mariposas, insectos que pertenecen al orden Lepidoptera y que comparten espacio con las polillas, consideradas nocturnas, mientras las mariposas son generalmente diurnas. Sin duda, esta abundancia está relacionada con una de las teorías sobre el origen del nombre Panamá, proveniente de una traducción indígena que significa “abundancia de peces y mariposas”.

Se estima que existen más de 16 mil especies del orden Lepidoptera, de las cuales unas 1,600 corresponden a mariposas y el resto a polillas, cifra considerada alta para un territorio con una superficie aproximada de 75,517 kilómetros cuadrados.

Más allá de su belleza, las mariposas cumplen funciones esenciales dentro de los ecosistemas. Actúan como bioindicadores del impacto de las actividades humanas; forman parte de cadenas alimenticias junto a aves, mamíferos y otros animales; contribuyen a la polinización de plantas con flores y representan un grupo clave para la biodiversidad. Aunque algunas especies pueden afectar cultivos como piña, caña de azúcar o tomate, la mayoría no constituye una plaga agrícola. Además, mantienen un importante valor cultural presente en pinturas, tejidos y diversas manifestaciones folclóricas.

Actualmente, también desempeñan un papel relevante dentro del turismo ecológico. Existen mariposarios reconocidos como Cerro La Vieja y El Valle de Antón, en Coclé; Gamboa Rainforest Reserve, en Colón; y el Mariposario Metropolitano, en la provincia de Panamá. Estos espacios reciben miles de visitantes interesados en apreciar la diversidad de colores, formas y tamaños de orugas, crisálidas y mariposas adultas, consideradas entre los insectos más bellos de nuestra naturaleza.

Entre las especies más apreciadas en mariposarios y senderos destacan las pertenecientes a los géneros Morpho, Heliconius, Caligo y Diaethria, reconocidas por su extraordinaria belleza.

Otro mercado en crecimiento en Centroamérica es la exportación de mariposas tropicales hacia Norteamérica y Europa, donde son utilizadas en exhibiciones vivas con fines educativos, científicos y sensoriales.

La cría de mariposas podría convertirse en una excelente alternativa económica sostenible, debido a la necesidad de áreas silvestres y ambientes libres de pesticidas que permitan su adecuada conservación. Para este tipo de exportaciones existen regulaciones nacionales e internacionales orientadas a proteger la biodiversidad y las especies identificadas en acuerdos de cooperación ambiental.

En este contexto, resulta necesario continuar impulsando investigaciones con apoyo estatal, privado e internacional que permitan preservar este recurso natural y fortalecer actividades vinculadas a su conservación. La abundancia de mariposas debe protegerse como uno de los grandes tesoros naturales y culturales de nuestro país.

El autor es profesor especial de la Universidad de Panamá/Centro Regional Universitario de Los Santos.