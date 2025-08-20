Las mayores farsas sociales

Exclusivo Suscriptores

¿Quién es más corrupto, el que paga ilegalmente por un bien o quien recibe el dinero? Seguramente el lector pensará que sería como responder a ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Con mucha satisfacción deseo expresar que hace muchos años salí de esa duda.

Comencemos con la más vieja de las debilidades humanas, sexo. Si las prostitutas desaparecieran del mundo, ¿desaparecerían los individuos interesados en pagar por sexo? En Panamá, por la permanencia norteamericana en el Canal, se tuvo que legalizar los centros de prostitución. Curiosamente, en los Estados Unidos es ilegal y me pregunto si nadie paga por sexo en ese país. También me pregunto la cantidad de delitos sexuales que se producen debido a las restricciones que tienen algunos individuos para satisfacer esos impulsos sexuales.

Igual análisis puedo extraer sobre la pedofilia. Se persigue a los individuos dedicados a sacar rentabilidad a ese negocio, como si con su desaparición se eliminarían a los pedófilos. Tampoco creo que los jóvenes dedicados a esa actividad son tan inocentes como se les quiere pintar. Simplemente no queremos aceptar que algo no estamos haciendo bien con nuestros hijos. Los responsables de ese flagelo son los que pagan por esos servicios o lo que los hayan convertidos en pedófilos.

Veamos ahora lo que considero nuestra segunda mayor debilidad, el alcohol. En Estados Unidos, con la Ley Seca, entre 1920 y 1933, creyeron controlar el consumo de licor, generando uno de los periodos más negros en esa nación, el gansterismo; con las consecuencias ya conocidas. Todo ello casi se derrumbó cuando se hizo legal el consumo de bebidas alcohólicas. Digo “casi se derrumbó” porque luego se dedicaron a las drogas ilegales.

Más recientemente, la insistencia en perseguir la producción de cocaína y otras drogas naturales solo ha traído como consecuencia que los drogadictos se inclinen al consumo de drogas sintéticas, demostrándose así lo antes expresado. Todo ello ocurre porque ninguna sociedad quiere aceptar cuán culpable es del consumo de drogas de sus ciudadanos, y recurre a culpar a otros.

Ni hablar de las oportunidades políticas que presentan esa actitud social. Estados Unidos ha activado sus fuerzas militares para, supuestamente, controlar la producción de fentanilo en Latinoamérica. Me pregunto: ¿qué vendrá después? Porque, si esos controles al fentanilo se hacen más fuertes, no me sorprendería que alguien me ofrezca producirlo en mi casa.

Todo ello me recuerda una caricatura que recientemente circuló en las redes sociales, donde se presentan a algunos adictos norteamericanos tratando de cruzar el muro fronterizo con México para comprar drogas, debido a las fuertes restricciones que tendrían en su país. ¡Basta de engaños! El problema del consumo de drogas y sus orígenes precede a la propia droga.

Contrariamente, la producción y venta de armas no la han podido controlar, supuestamente para mermar la criminalidad en Estados Unidos. En este aspecto, por alguna razón, sí se ha aceptado que las armas no tienen la culpa de lo que se haga con ellas y que lo que se debe evaluar y controlar son las razones por las cuales un individuo hace uso de ellas.

Me toca entonces denunciar a todas esas naciones consumidoras de drogas, naturales o sintéticas, como las verdaderas responsables de todos los males que su producción genera en nuestros países, y deberían pagar por ello. Igualmente, desearía que, en Panamá, en lugar de observar en los medios de comunicación esa satisfacción y orgullo por la incautación de drogas o armas, presenten las acciones que se toman para la conversión de panameños adictos o violentos y, lo que sería mejor, para que su población se reduzca.

El autor es profesor de química de la Universidad de Panamá.