Las paradojas del Panamá libre

Me llamó mucho la atención cómo el gobierno aprueba la compra de 6 aviones aeronavales para el SENAN en casi 200 millones. Mientras que, por otro lado, nos dicen que no hay chenchen, y que debemos sacrificarnos para lo del seguro etc. ¡Qué discurso más incongruente!, ¿No? Tanto así que empiezan a recordarme aquella máxima sagrada de: “La gente anda diciendo que tú y yo estamos locos Lucas”. O simplemente, se están riendo de nosotros en la cara y con total desparpajo. Estaría bien comprar esos aviones, si no tuviéramos que canibalizar 50 cupos de laboratorio, cada madrugada, para ser atendidos dentro de 5 meses en una policlínica.

¿Aviones de vigilancia? ¿Para proteger al panameño de los maleantes silvestres y maleantes ensacados? Digo, si no los ven a pie (que hasta se tropiezan en la sección “high” de la vereda, doblando la esquina hacia la “multi” gubernamental) ¿Podrán verlos desde un avión? O quizás sea para hacer mejor los retenes, ya que los de a pie, sólo chatean y hacen tranques masivos. ¿Será por el tema de los migrantes y una ordenanza del rubio a los acólitos locales de SAM? En fin, especular al respecto, es una auténtica pérdida de tiempo y recursos personales. Pero creerles, así sea el Padre Nuestro, es una locura total.

Con aviones o sin aviones, es increíble cómo cambian los tiempos y la gente. De cualquier forma, tal parece que en cuanto a gobierno, cualquier tiempo pasado fue, y seguirá siendo mejor. Antes, en plena dictadura militar, pese a no ser doctores, licenciados ni nada por el estilo, había más “coherencia”. La coherencia del garrote y la bota, es cierto.

Que a nadie le gustaba, sólo a los allegados al estado mayor, dicho sea de paso. ¡Pero qué tan bajo hemos llegado en democracia! Entiéndase, para tener que añorar la eficiencia de los tiranos de aquella época. Ahora se vocean más títulos, más millones y mucha más corrupción paradójicamente. El sector público arrodillado ante el sector privado por un lado, mientras que por el otro de paños y manteles con los americanos, y la cara dura para el pueblo.

El mismo pueblo, que de una u otra forma, los llevó a dónde están. Y les permite continuar allí, a cuesta de su propio malestar. Un pueblo que ha decidido ser tratado como panameño de segunda categoría en su propio país, y ya no por los gringos. Sino por cualquier otro tipo de extranjero que venga a empoderarse, con el beneplácito de las autoridades serviles y el poder económico proxeneta. Léase, sin que Panamá nos importe un ápice.

Antes los extranjeros estaban en las bases y el canal, pero había mucho más sentido patrio. Ahora, en la zona están los ricos, y los extranjeros se regaron por todo el país. Antes, los corruptos estaban concentrados mayormente en los cuarteles de los militares, de dónde irradiaban. Ahora gravitan por todos lados, de las oficinas de las megaempresas a los ministerios, en todo el país, dando órdenes a la democracia débil y genuflexa.

Mientras que por el otro lado, los salarios del pueblo casi no han variado. Apenas en un par de cientos, que tampoco compensan la subida del costo de vida. Porque después de tanta dictadura y democracia, entre corruptos de fatiga y corruptos de saco, la ineptitud sigue reinando.

De gobierno en gobierno, sin poder resolver los problemas sociales, ni generar ingresos, ni confianza administrativa siquiera. Mucho peor ahora, en un Panamá con una escala salarial muy similar a la de hace treinta años, el poder adquisitivo bastante comprometido, casi sin jubilación, y con un canal que está a punto de perderse entre la falta de empoderamiento popular, y el terror de nuestros gobernantes al fulo.

El autor es ingeniero en sistemas.