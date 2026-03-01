Las primeras mujeres banqueras de Panamá

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Un recorrido por las pioneras que abrieron espacio en la alta dirección bancaria panameña, consolidando liderazgo femenino en un sector históricamente dominado por hombres.

En este artículo me referiré a las primeras mujeres que ocuparon cargos gerenciales y directivos en la banca nacional.

No he podido comentar sobre todas las banqueras que trabajaron en esa época. Me he concentrado únicamente en un número limitado de las más representativas, por razones de espacio. Me adelanto a explicar lo anterior para evitar el comentario que a veces recibo de que olvidé incluir a alguna persona.

Las banqueras cuya actividad profesional reseño en este artículo contribuyeron en gran medida al desarrollo y prosperidad de la actividad bancaria en Panamá.

Doña Carmela Kraus

Nació en Sonora, México. Siendo joven se trasladó con su familia a los Estados Unidos, donde aprendió el idioma inglés, que luego le sería de gran utilidad en su carrera bancaria. Así lo relata Lola Collante de Tapia en un artículo publicado en la Revista Lotería de enero de 1978.

Doña Carmela Kraus se encargó del Departamento Internacional del Banco Nacional. En 1963 fue designada Gerente General de esa institución por ausencia del gerente, René Orillac Arango. Fue la primera mujer en ocupar tan alto cargo.

Se casó con el médico español Nicolás Alberola y tuvieron un hijo, Nicolás Alberola Kraus, quien estudió Derecho en la Universidad Nacional y se tituló como abogado.

Emma Silvera de Jordan

Nació en David, Chiriquí, el 15 de noviembre de 1919, donde se graduó como maestra. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Panamá y estudió en el Instituto Panamericano, ya que su padre deseaba que aprendiera inglés.

Trabajó alrededor de cuarenta años en el Chase Manhattan Bank. Luego de jubilarse, ingresó al Banco del Centro (Panamá, S.A.) como Gerente General, banco internacional de capital venezolano.

Inició como secretaria en el Chase Manhattan Bank, luego fue Analista de Crédito hasta ascender a vicepresidenta de crédito. Fue la primera mujer en la organización Chase, a nivel mundial, en ocupar un cargo de vicepresidenta. Durante su trayectoria formó a numerosos analistas y oficiales de crédito.

Posteriormente se trasladó a Miami, donde trabajó en el Dadeland Bank, de capital panameño.

Falleció en la ciudad de Miami a los 101 años.

Marianela Ocaña de Noya (antes Boyd)

Inició su carrera bancaria en el Chase Manhattan Bank, Plaza 5 de Mayo. Fue reclutada por el Banco de Colombia tras ser entrevistada por oficiales de esa entidad que viajaron a Panamá.

Trabajó como Gerente General Administrativa en el Banco de Colombia. En 1969 viajó a los Estados Unidos, donde reside actualmente en Atlanta, Georgia.

Abrió las sucursales del Banco de Colombia en el Hotel Continental, Avenida Central, David y Chitré.

Marcela Saavedra de De Arco

Nació en la ciudad de Panamá el 3 de septiembre de 1925. Realizó estudios secundarios en el Instituto Panamericano y superiores en la Universidad de Panamá y en la Universidad de Grinnell, Iowa, donde obtuvo el título de Bachelor of Arts en Economía, perteneciendo a la sociedad honoraria nacional Phi Zeta Kappa.

Inició su carrera en el First National City Bank en 1946. En 1973 fue designada vicepresidenta residente encargada de operaciones en Panamá y Centroamérica, convirtiéndose en la única dama en ocupar tan alta posición en el área bancaria regional.

Tras su retiro formal en 1978, permaneció como consultora del Citibank. En 2011 fue condecorada por el Papa Benedicto XVI con la Orden de San Gregorio Magno por su labor en el Movimiento Familiar Cristiano.

Licia Isabel Guardia Fábrega (Litabel Guardia)

Nació el 24 de diciembre de 1933 en la ciudad de Panamá. Inició su carrera en 1971 en la Central de Ahorros y Préstamos.

En 1979 se unió a Banco General, donde desarrolló una trayectoria de 23 años, culminando como Vicepresidenta de Préstamos Hipotecarios Residenciales y Préstamos Interinos de Construcción.

Su legado incluyó el posicionamiento del negocio hipotecario como líder en la plaza y la formación de numerosos profesionales.

Graciela Grajales de De La Guardia

Trabajó en el Banco Nacional de Panamá desde la década de 1940 y fue nombrada subgerente de la sucursal La Exposición.

Rosina Levy de Sucre

Trabajó en el Chase Manhattan Bank entre 1961 y 1966. Posteriormente fue contratada por el Bank of London and Montreal, donde dirigió la agencia de Vía Argentina.

Encarnación Pérez de Pichell

Ingresó al Chase Manhattan Bank en agosto de 1957 en el Departamento de Cartas de Crédito y laboró 38 años en la institución. Ocupó diversos cargos hasta dirigir la Vicepresidencia de Crédito durante una de las etapas más difíciles del sistema bancario.

Briceida Solís de Méndez

Nació el 12 de noviembre de 1923 en la ciudad de Panamá. Trabajó en el Banco General y posteriormente en el Banco de Colombia, donde dirigió la sucursal de Campo Alegre hasta su jubilación.

También tuvo una destacada participación cultural y social en organizaciones como Teatro en Círculo y la Asociación de Mujeres Profesionales y de Negocios de Panamá.