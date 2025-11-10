Las redes sociales como medio de proyección social

Exclusivo Suscriptores

Puede parecer paradójico hablar sobre redes sociales en un medio de comunicación tan tradicional como un periódico; sin embargo, no lo es, pues incluso la prensa ha tenido que adoptar modelos digitales para adecuarse a los tiempos y alcanzar a un público más amplio. No obstante, en la actualidad, los diarios, ya sean impresos o digitales, no logran tener la misma influencia y proyección social que poseen las redes sociales, ya que estas abarcan un mayor número de grupos etarios. Incluso, los propios diarios difunden sus contenidos a través de canales y cuentas en estas plataformas.

Un estudio publicado en octubre de 2025 por el Fórum de Periodistas de Panamá muestra que el 81% de los encuestados accede a noticias a través del celular, principalmente por redes sociales (38%) y buscadores (33%), mientras que solo el 7% ingresa directamente a los sitios web de los medios. Las plataformas más utilizadas son Instagram (73%) y WhatsApp (70%).

Con base en estos datos, se debe reconocer que las redes sociales ofrecen una plataforma de proyección con poder para ejercer influencia social. Dicho esto, es preciso articular cómo, a través de las redes sociales, se ha mejorado la proyección social de la provincia de Colón, algo que quizá otros medios de comunicación más tradicionales, como la radio, la televisión o la prensa, no habían logrado. De hecho, la sensación general es contraria: suele resaltarse más la problemática social, económica y estructural que los aspectos positivos del pueblo colonense, lo que lo convierte en un ejemplo adecuado para ilustrar esta temática.

A raíz de lo expuesto, ha surgido un movimiento social impulsado por figuras mediáticas de esta provincia que han optado por ser agentes de cambio, utilizando su influencia a través de las redes sociales para proyectar una imagen positiva de Colón. Estas figuras resaltan las mejores características del pueblo colonense en los ámbitos cultural y turístico y, sobre todo, difunden su rica gastronomía —en todo el sentido de la expresión—, lo que ha atraído a nacionales y extranjeros interesados en el turismo gastronómico. Esto ha resultado beneficioso para que emprendedores de la provincia promocionen sus productos y generen mayores ingresos, ya sea recibiendo clientes en sus locales o participando en festivales gastronómicos como Sabores de Colón, que atrae a miles de personas seducidas por sus delicias culinarias. A estas personas se les puede considerar verdaderos influenciadores.

Tal vez estas iniciativas no resuelvan gran parte de la problemática de la provincia ni tengan el peso o la relevancia de un plan de desarrollo integral articulado, gestionado y ejecutado por el Estado panameño; sin embargo, su ejecución implica una gestión seria y un compromiso social genuino y altruista, acompañado de un fuerte sentido de pertenencia a la provincia.

Se comprende que la provincia de Colón requiere una transformación social profunda, y es evidente que durante muchos años ha habido una marcada displicencia tanto del Estado como de ciertos sectores de la población colonense para impulsarla. No obstante, es importante señalar que los cambios comienzan cuando hay personas decididas que utilizan las herramientas con las que cuentan —en este caso concreto, su influencia mediática— como un activo de transformación social, confiando en que ello impulse a otros actores de la sociedad a integrarse al proceso de mejorar Colón.

¡Arriba, Colón!

El autor es nutricionista.