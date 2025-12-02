Las relaciones diplomáticas con China

Exclusivo Suscriptores

China tiene un rol destacado en el entorno internacional y en la economía global. Su gravitación es evidente, al ser uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es el mayor socio comercial de más de 50 países en el mundo y uno de los tres principales socios de más de 150 países. Además, el gobierno chino ha abierto las puertas a la globalización y posee una economía abierta que brinda oportunidades en mercados, inversiones y comercio.

El 13 de junio de 2017 se firmó entre Panamá y la República Popular China el Acuerdo para el establecimiento de relaciones diplomáticas. El aspecto central de este acuerdo —como ha ocurrido con otros países— fue el reconocimiento, por parte de Panamá, del principio de “una sola China”, aceptando que Taiwán es parte de la República Popular China. A partir de esa fecha se produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas que Panamá mantenía con Taiwán, quedando excluido cualquier tipo de relación oficial entre ambos gobiernos. Esto se fundamenta en la Resolución 2758 de 1971 de las Naciones Unidas, que reconoce a la República Popular China como el único representante ante la organización. Esta circunstancia obliga al Estado panameño a acatar dicha resolución bajo la divisa tácita de una sola China, lo que no impide que empresarios panameños realicen transacciones comerciales con empresarios taiwaneses. Taiwán mantiene relaciones diplomáticas solo con 12 países.

El presidente de la República de Panamá, con la participación de su ministro de Relaciones Exteriores, es quien tiene la competencia constitucional de dirigir las relaciones exteriores, función que el presidente José Raúl Mulino ha reafirmado. Por tanto, los demás órganos del Estado están obligados a actuar de forma coherente con la posición del Órgano Ejecutivo respecto a las relaciones con Taiwán. No pueden existir posiciones ambivalentes por parte de ningún órgano estatal.

El reciente viaje a Taiwán de una delegación de la Asamblea Nacional podría generar fricciones diplomáticas entre la República de Panamá y la República Popular China, especialmente ante la sugerencia —infundada— del posible funcionamiento de una oficina de intereses de Taiwán en Panamá. Ello constituiría un desconocimiento del acuerdo bilateral con China y una violación de la Resolución 2758 de la ONU.

Tanto el actual gobierno como los panameños en general deben recordar que el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Panamá y la República Popular China estuvo precedido de un amplio consenso nacional. Fue el resultado de una consulta con los principales sectores de la vida nacional, bajo el liderazgo de la Asociación Panameña de Amistad con China (APACHI), fundada hace 24 años e integrada por políticos de todos los partidos —incluyendo expresidentes de la República—, empresarios, intelectuales y dirigentes populares. Me correspondió presidir esta asociación, siendo presidentes honorarios los expresidentes Guillermo Endara, Jorge Illueca, Aristides Royo y Francisco Rodríguez, así como los exvicepresidentes Ricardo Arias Calderón, Carlos Ozores y Arturo Vallarino, y el empresario Bobby Tzanetatos.

Por consiguiente, no dudamos de que fue una decisión acertada y fundada el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, independientemente del gobierno, presidente o partido político que finalmente firmó el acuerdo. En aquellas consultas, una figura influyente comentó que la elección era comparable a decidir entre tener relaciones con la isla de Taboga o con la República de Panamá.

En todo caso, los panameños estamos obligados a conducir nuestras relaciones exteriores sin menoscabo de nuestros atributos soberanos.

El autor es excanciller y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.