¿Las reuniones confidenciales en el sector privado y en el gobierno realmente son privadas?

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Durante años, las juntas directivas, los comités ejecutivos y las instituciones gubernamentales han operado bajo una premisa implícita: lo que se discute en la sala de reunión permanece en la sala. Hoy, esa premisa merece ser cuestionada.

La información más sensible de una organización suele hablarse, no escribirse. Estrategias, negociaciones, decisiones regulatorias, discusiones legales y posiciones preliminares se deliberan verbalmente. El problema es que esas conversaciones ahora ocurren en entornos saturados de dispositivos capaces de grabar o transmitir audio: teléfonos inteligentes, relojes, audífonos inalámbricos, lentes inteligentes, laptops, tabletas y equipos de audio y video en la sala. Cada uno de ellos amplía las posibles vías de exposición.

Este riesgo no es teórico. En distintos países, grabaciones filtradas de reuniones de alto nivel han desembocado en crisis políticas, renuncias, daño reputacional y fuerte escrutinio público. En muchos casos, no se trata de sofisticadas operaciones de espionaje, sino de grabaciones realizadas con dispositivos comunes —por ejemplo, teléfonos inteligentes— presentes en reuniones ordinarias.

Las consecuencias pueden ser severas. Una grabación expuesta antes de tiempo puede destruir meses de preparación estratégica, afectar negociaciones en curso o convertir una deliberación exploratoria en evidencia sacada de contexto. También puede inhibir la apertura dentro de la sala de reuniones: cuando directores, asesores, ejecutivos o ministros sienten que pueden ser grabados, disminuye la franqueza y se deteriora la calidad de la deliberación.

El problema no radica en la tecnología por sí misma, sino en la ausencia de controles adecuados para una realidad que ya cambió. Las salas de reunión ya no son espacios aislados; son entornos digitales conectados, donde la confidencialidad no puede seguir descansando únicamente en la discreción de los participantes.

En la práctica, la exposición puede producirse de maneras simples: un teléfono en modo silencioso que permanece en una llamada activa, una aplicación de grabación funcionando en segundo plano, un archivo de audio grabado sin conexión y transmitido después, o accesorios inalámbricos que mantienen enlaces activos con otros equipos fuera de la sala.

La respuesta no debería ser prohibir toda tecnología, porque las reuniones modernas dependen de ella. La respuesta debe ser más sensata: aplicar controles proporcionales y repetibles. Definir niveles de sensibilidad de las reuniones, establecer protocolos de ingreso, gestionar el uso de dispositivos personales, controlar laptops y equipos de sala, y adoptar medidas prácticas que reduzcan tanto el riesgo de captura como el de transmisión de conversaciones confidenciales.

La pregunta ya no es si una conversación confidencial puede ser grabada sin autorización. Eso ya es una realidad.

La verdadera pregunta es otra:

¿Su organización —o su institución— está preparada para prevenirlo o detectarlo cuando ocurra?

En un entorno donde la exposición puede ocurrir en segundos, proteger la confidencialidad de las conversaciones ya no es una práctica opcional.

Es una responsabilidad de gobernanza.

El autor es CEO de RISCC.