Las visas y la violación de los tratados

Me he enterado en los medios que el gobierno de los Estados Unidos de América ha decidido retirar la visa de acceso a ese país a dos ex candidatos a presidente de la República de Panamá, que recientemente expusieron de forma pública su oposición a los acuerdos diplomáticos de 2025 que violentan los Tratados Torrijos-Carter, en cuanto permiten la fijación de sitios de defensa y la presencia continua de tropas y equipos de un ejército extranjero en el territorio de la República de Panamá.

Nuestra opinión no se ocupará de ninguna consideración jurídica de Derecho Migratorio, porque eso, a mi juicio, no viene al caso, dado que la naturaleza política del ataque es evidente. Sobre ello expreso:

(1) Resulta claro que la retirada de visa a dos ciudadanos panameños con conocida participación pública, que se han opuesto a la violación del Tratado Torrijos-Carter, después de amenazas veladas por parte del embajador de Estados Unidos, es un mensaje que el actual gobierno de ese país envía para intimidar a cualquier ciudadano panameño que se atreva a defender la soberanía de Panamá en todo su territorio, frente a las directas amenazas imperialistas del presidente Donald Trump.

(2) La intención es clara: mostrarnos que la ira imperialista puede “castigar” a figuras de Panamá que tienen cierto reconocimiento ciudadano, lo cual significa que están dispuestos a intentar someter con la fuerza imperial a cualquier panameño que incluso tenga menos presencia pública.

(3) Por otra parte, también observamos que lo actuado es una vía para intentar desacreditar ante el electorado panameño a dos ciudadanos cuyas aspiraciones políticas electorales son evidentes y legítimas, como las de cualquier ciudadano. El imperialismo se expresa aquí de forma transparente: el mensaje es que, desde ya, el gobierno actual de Estados Unidos de América busca descalificar a ciudadanos panameños que podrían eventualmente ocupar la Presidencia de la República, adscribiéndose un “derecho de veto” que representa una intervención indirecta en los asuntos internos de Panamá.

(4) Claramente la política de apaciguamiento frente al imperialismo de Donald Trump ha fracasado. Independientemente de ello, nunca es tarde para asumir el rol histórico que corresponde a esta generación. Todavía tenemos un país que defender. En función de ello, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades constitucionales del país para que convoquen a todas las corrientes de opinión, para generar una posición de unidad nacional frente a la agresión de la cual la República está siendo objeto desde diciembre de 2024, en cuanto al tema del Canal de Panamá y sus áreas adyacentes.

Los Mártires hablaron claro: “Un solo territorio, una sola bandera”.

El autor es abogado.