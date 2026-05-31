Latinoamérica de vuelta en el mapa

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Durante gran parte de la última década, América Latina transitó un período de menor relevancia en el escenario global. Sin embargo, el año 2025 marcó un punto de inflexión, y ese impulso transformador no solo se mantiene, sino que se consolida en 2026. Hoy vivimos en un mundo multipolar, tensionado y fragmentado, en el que los líderes mundiales se ven obligados a priorizar la seguridad energética, alimentaria, tecnológica y financiera. Ante este panorama, nuestra región no solo tiene mucho que ofrecer, sino que también aporta respuestas directas a estas necesidades.

En primer lugar, América Latina es una de las principales potencias en minerales críticos. Naciones como Argentina, Chile y Perú son actores clave a nivel mundial en la producción de cobre, litio y oro, mientras que Brasil concentra el 15% de las reservas mundiales de tierras raras y Venezuela ostenta las mayores reservas de petróleo del planeta.

A esto se suma el rol de la región como la gran despensa del mundo: representamos aproximadamente el 16% de las exportaciones agrícolas globales. No es casualidad que lideremos la exportación mundial de productos esenciales como la soja, el café, el azúcar y diversas carnes, consolidando nuestro papel en la seguridad alimentaria internacional.

Pero nuestro potencial no se limita a los recursos naturales. En los últimos años, la región también ha ganado protagonismo en la reconfiguración de las cadenas globales de suministro. México, por ejemplo, se ha consolidado como un socio central para Estados Unidos, integrándose profundamente en sus cadenas productivas y fortaleciendo la resiliencia industrial de Norteamérica. Al mismo tiempo, países como Colombia, Argentina y Brasil avanzan en sectores clave como energía, infraestructura y manufactura.

En este entramado, Centroamérica —y particularmente Panamá— ocupa un lugar único. El Canal de Panamá no solo simboliza la conectividad global, sino que sigue siendo una arteria crítica del comercio mundial: más del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos pasa por esta vía, que además reduce en miles de millas náuticas los tiempos de tránsito entre océanos.

Su relevancia va más allá del canal en sí: el ecosistema logístico, la estabilidad institucional y el desarrollo de infraestructura posicionan al país como un hub estratégico en una economía global donde la eficiencia y la resiliencia de las cadenas de suministro se han vuelto prioritarias.

Este renovado protagonismo externo coincide con mejoras internas relevantes. América Latina ha avanzado en la corrección de algunos de los desequilibrios que históricamente limitaron su desarrollo: hoy cuenta, en muchos casos, con bancos centrales más independientes, marcos macroeconómicos más sólidos y una mayor conciencia sobre la importancia de la disciplina fiscal, aunque su implementación sigue siendo heterogénea entre los países.

En paralelo, el panorama político muestra señales de evolución hacia enfoques más pragmáticos y orientados al crecimiento, en un contexto regional de transformación.

Fue precisamente toda esta confluencia de tendencias y temas —externas e internas— la que enmarcó el UBS Wealth Management Latin America Summit Panama Edition, celebrado este mes de mayo. Más que un evento, el Summit reflejó una convicción: Latinoamérica ha vuelto al mapa y existe una ventana de oportunidad concreta para capitalizar este momento.

Las discusiones a lo largo del encuentro dejaron en claro que el cambio es estructural. La disrupción geopolítica, la creciente demanda energética y la complejidad de las cadenas de suministro están redefiniendo las prioridades de gobiernos, empresas e inversionistas.

En este nuevo contexto, la logística ha pasado de ser un factor de costo a convertirse en un elemento estratégico; la energía —antes enfocada principalmente en sostenibilidad— hoy se evalúa también desde la seguridad y la asequibilidad; y la infraestructura emerge como una de las grandes oportunidades de inversión, respaldada por flujos estables y una demanda creciente a largo plazo.

Al mismo tiempo, la región enfrenta el desafío de atraer capital en un entorno donde los inversionistas buscan estabilidad institucional, seguridad jurídica y proyectos con licencia social. La capacidad de América Latina para avanzar en estos frentes será determinante para transformar su potencial en desarrollo y crecimiento sostenido.

Es cierto que la región aún debe superar barreras históricas, como la profunda desigualdad, la alta informalidad y otros desafíos estructurales. Sin embargo, un mundo que cambia rápidamente ha abierto una ventana de oportunidad inmejorable, y la región está demostrando estar preparada para asumir el reto.

Por todo ello, aprovechar este impulso seguirá siendo fundamental, sobre todo porque el costo de la inacción, hoy, parece más alto que en otros ciclos.

El autor es el principal ejecutivo de UBS Global Wealth Management para América Latina