Le salió el cobre

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Esta expresión coloquial, muy usada en Panamá, se remonta a la época colonial española. En aquellos tiempos, y con el fin de obtener beneficios ilegítimos, estafadores fabricaban monedas con un alma de cobre barata, cubierta con un baño de oro. Cuando la moneda se raspaba o se desgastaba con el tiempo, “salía el cobre”, dejando al descubierto el engaño.

Algo similar parece haberle ocurrido al presidente Mulino con sus recientes y desafortunadas declaraciones del pasado 9 de julio, en las que, en un tono despectivo, burlesco y descuidado, se refirió a los diputados de las bancadas Vamos y Seguimos, expresando la siguiente frase ante los medios, durante una gira por Bocas del Toro: “De ahí no sale nada bueno”.

El hecho de que el presidente de un país como el nuestro, supuestamente democrático, nos dé a conocer tan fácilmente, a todos los que lo escuchamos y observamos por televisión, su resentimiento y descalificación hacia quienes no votaron por su candidata para presidir el próximo período de la Asamblea Nacional revela no solo un desfase inaudito en su liderazgo como mandatario, sino también una preocupante muestra de autoritarismo y desprecio hacia todo aquel que no sigue su línea.

La anterior interpretación de sus declaraciones queda sobreentendida, toda vez que nadie cuestiona el hecho de que el presidente de la República sea libre de invitar a su casa o a la Presidencia a quien bien tenga. Eso no es lo que se le cuestiona, por si acaso, cuando reflexione mejor sobre lo que dijo, o cuando escuche a alguno de sus asesores que se atreva a hacerlo y decida dorar la píldora por ese otro rumbo.

La pregunta que, por mi cuenta y como panameño, me gustaría hacerle al presidente Mulino es: ¿cómo es que ahora son buenos los mismos a quienes hace un año acusó de “carbonear” las protestas en Bocas del Toro? Los mismos que votaron en contra de las reformas a la Caja de Seguro Social. Los mismos a quienes usted ha acusado en reiteradas ocasiones de haber saqueado al país durante el gobierno pasado. ¿Acaso se convirtieron en buenos por haberle dado el voto a Shirley Castañeda? También me pregunto: ¿para qué más serán buenos, de aquí en adelante, estos personajes con los que ha decidido almorzar y caminar de la mano?

En verdad, no me sorprendería tanto si esta conducta la hubiese exhibido usted desde el primer día de su mandato, tomando en cuenta el padrinazgo político que lo catapultó al poder. Pero dos años después, sí me sorprende. Además, el control institucional, sin contrapesos ni pluralismo, ya lo vivimos en el pasado, y usted debería recordarlo muy bien, puesto que, al menos en una marcha en Chiriquí, durante los tiempos de la Cruzada Civilista, caminamos juntos por casualidad y coincidencia por las calles de David, blandiendo un pañuelo blanco en la mano para oponernos a la dictadura.

Señor presidente, confío en que, al menos, sus nietos le hagan reflexionar sobre las incongruencias que está dejando ver con sus acciones y sus palabras, ya que todo indica que los notables, y aún respetables, miembros de su gabinete difícilmente lo harán. Con tristeza pudimos ver a algunos sonreír sumisamente detrás de usted ante las cámaras —quiero pensar que nerviosamente— cuando decidió exhibir ante todo el país el cobre que, hasta ahora, mantenía oculto.

El autor es escritor y pintor.