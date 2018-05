Una lección sobre el incomprendido verbo ‘be’

Cada vez que se promueve la enseñanza del idioma inglés en nuestro país salen a relucir constantes críticas sobre el verbo be. Es por esta crítica que me detengo a reflexionar y expresar aspectos relevantes sobre el verbo más incomprendido de todos: el verbo be. Primeramente, el verbo be es el que le permite a usted preguntar y responder de manera directa, clara y precisa quién, qué, dónde, cómo es o está alguien o algo. El verbo be es tan significativo que no requiere verbo auxiliar en sus tiempos presente y pasado simples. El verbo be es el único verbo en inglés que tiene ocho formas o conjugaciones. El verbo be es el linking verb, verbo copulativo por excelencia; el que puede remplazar a otros verbos sin alterar mucho el significado de la oración. Si usted quiere decir: This soup tastes good (Esta sopa sabe bien) puede remplazar el verbo tastes por is y podrá entender el enunciado (La sopa está buena) sin ningún problema. El verbo be es el verbo auxiliar de la voz pasiva, del (be going to) y de los tiempos continuos. Sin él no podemos contar con esta voz ni tiempos. Podemos decir que el verbo be es tan “caprichoso” que pareciera que para decir en inglés “Tengo frío” debiéramos usar el verbo have, pero no es así. Para expresar este anunciado en inglés debemos usar la forma apropiada del verbo be según sea el caso y en este sería I am cold. Quizás lo que se pretende expresar es que las técnicas metodológicas utilizadas en la enseñanza del idioma inglés no son las más apropiadas, pero ya es hora de darle la importancia y lugar al incomprendido verbo be. Para ello cierro con la gran frase célebre del Padre del Idioma Inglés, William Shakespeare: To be or not to be, that’s the question.

La autora es docente universitaria de inglés