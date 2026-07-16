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    Libro Albedrío

    Leer en grupo es un pilar del crecimiento cultural

    Luis Burón-BarahonaOctavio Colindres
    Leer en grupo es un pilar del crecimiento cultural
    Leer en grupo enriquece y promueve el crecimiento cultural. Ilustración elaborada con herramientas de IA.

    De forma inadvertida y por un feliz accidente se creó en Ginebra, Suiza, un espacio de intercambio y creación literaria pocas veces visto.

    El poeta Lord Byron se muda con su médico, John Polidori, a la Villa Diodati en junio de 1816. Y se encuentran con una joven pareja: Mary Godwin y Percy Shelley, a quienes invitan a largas veladas nocturnas para hablar de literatura.

    Aquel sería un verano atípico, lluvioso, torrencial. 1816 se conocería como el año sin verano debido a una serie de enormes erupciones volcánicas con efectos en todo el planeta. El pésimo clima obligó al grupo a encerrarse y a matar el tiempo leyendo y compartiendo ideas, mayormente leyendo la compilación de cuentos de fantasmas alemán “Fantasmagoriana”. De aquellas lecturas y en el calor de la tertulia literaria, Byron reta al grupo a escribir sus propias historias de terror.

    Él mismo escribe “El entierro: un fragmento o Augustus Darvell”, Polidori da forma a “El Vampiro”, Percey Shelley no escribe ninguna historia, mientras su futura esposa Mary daría vida a una de las historias más fundamentales y terroríficas de la literatura universal: “Frankenstein, o El moderno Prometeo”.

    Las sociedades literarias nacieron entre los siglos 18 y 19 como espacios de intercambio de ideas y de inspiración en Europa y Estados Unidos. Aquellas dieron paso al surgimiento de los primeros clubes de lectura, como un modo de compartir libros en comunidad.

    El primero de aquellos clubes de lectura nació en Inglaterra hacia 1750. El denominado Blue Stocking Society o Sociedad de las Medias Azules, fue creado por un grupo de valientes mujeres lideradas por Elizabeth Montagu y Elizabeth Vesey, que contradiciendo los estándares sociales de la época, dieron origen a un movimiento cultural, una revolución intelectual que contravenía la creencia de que las mujeres no debían inclinarse a la intelectualidad. Los libros eran cosa de hombres.

    Afortunadamente, los clubes de lectura crecieron hacia el siglo XX, convirtiéndose en espacios de intercambio intelectual para crear comunidades que experimentan las historias y narrativas de manera amplificada.

    Si bien el acto de leer es primordialmente solitario y silencioso, los clubes de lectura ofrecen un acompañamiento y pueden enriquecer dicha experiencia. Como humanos es natural agruparse con otros en busca de intereses similares. Se trata de una ventaja evolutiva que permite garantizar la supervivencia. De esta forma, procesamos información y estímulos similares y al conectar con otros disminuimos la ansiedad social.

    Estos clubes ayudan a completar la sensación de satisfacción cuando terminas un libro, y posteriormente aquella tensión poderosa de querer compartir lo vivido durante su lectura o el estado de postración mental luego de leer un libro que nos haya tocado profundamente.

    En Panamá también se han multiplicado estos círculos, con las redes sociales como amplificadoras de estos espacios para intercambiar ideas. Las librerías y los cafés son los escenarios más comunes para estos acercamientos.

    Si bien el acto de leer en soledad tiene una magia única, los clubes de lectura permiten una interacción distinta con ese mismo libro, una experiencia de enriquecimiento grupal y, sin duda alguna, de crecimiento cultural.

    Los autores son los creadores de la columna.

    Luis Burón-Barahona

    Octavio Colindres

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