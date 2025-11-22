Panamá, 22 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Cultura

    Leer por la democracia

    Rafael Candanedo

    Panamá vive días de cansancio cívico. El ruido político sube, la confianza baja y la conversación pública se ha convertido en un ring. En medio de esa penumbra, dos acontecimientos recientes brillaron como sólidas evidencias de que nuestro país no está condenado a la resignación. Dos celebraciones lectoras —una institucional, en la capital, y otra comunitaria, en La Chorrera— recordaron que un país que lee, piensa; y un país que piensa respira democracia.

    El Concurso Aristides Royo: el Estado se toma en serio la comprensión

    En 2023 nació un concurso con una sola categoría para medir comprensión lectora. Dos años después, el Concurso Nacional de Comprensión Lectora Aristides Royo amplía su alcance a seis categorías, desde prekínder hasta duodécimo grado: un salto histórico en la política educativa panameña, equiparable al masivo festival anual de cuentos en el que participan estudiantes, tutores y padres.

    Compitieron 90 estudiantes provenientes de 15 regiones educativas, evaluados por 25 jurados. La ministra de Educación, Lucy Molinar, y el propio Aristides Royo presidieron un evento que es, en sí mismo, una declaración: la comprensión lectora es una urgencia nacional.

    Los participantes respondieron preguntas sobre relatos emblemáticos de Rogelio Sinán (La boina roja) y defendieron con madurez interpretaciones de Desertores, de Ramón H. Jurado, novela que revisita la memoria de Victoriano Lorenzo —líder indígena fusilado— y las tensiones no resueltas de la nación.

    Fueron premiados seis campeones y doce vicecampeones. La verdadera victoria consiste en ver adolescentes articulando ideas, relacionando pasado y presente, desmontando lecturas fáciles: una generación que, si persevera, puede devolverle a Panamá el clima crítico que tanto necesita.

    Mientras tanto, en La Chorrera: la lectura como fiesta ciudadana

    Mientras la capital mostraba el músculo institucional, La Chorrera vivía una celebración distinta: el III Encuentro Nacional de Clubes de Lectores, organizado por el grupo Pasajeros en Tránsito, en el Colegio Guillermo Endara Galimany.

    Un desafío urgente: que el Meduca instale internet de banda ancha en el plantel. No había solemnidad en el ambiente, pero sí energía, curiosidad y convivencia.

    El alcalde Chuin Fa Chong Wong (seudónimo: Eloy Chong) abrió el encuentro con un mensaje claro: cultura y educación deben ser prioridades. La comunidad respondió con un entusiasmo que pocas veces se ve en eventos públicos.

    Las mesas de discusión abordaron obras de cuatro territorios creativos:

    • Albert CamusEl extranjero

    • Ela UrriolaCity Tour, Lo ínfimo, Humedades

    • Emerio MedinaPlano secundario, La frazada, Conversación en un café de París, La propuesta

    • Dimas Lidio PittyExilios XIII, La querencia, Hay un sitio, Cementerio de invierno

    Se desarrolló un conversatorio con los escritores Carlos Fong —homenajeado por su trayectoria—, Ela Urriola, Emerio Medina Peña, Alex Mariscal y David Robinson. La lectura es la herramienta más silenciosa y más poderosa de la educación.

    El intercambio de libros —más de 300 ejemplares entregados— y la exposición artística completaron una jornada donde la lectura se volvió celebración y pertenencia.

    El cierre estuvo marcado por el Pronunciamiento del III Encuentro, un documento que Panamá debería leer con lápiz en mano. Allí se afirma:

    “Leer es un ejercicio de libertad y de pertenencia cultural”.

    Y se propone un objetivo concreto: que cada panameño lea al menos tres horas por semana. Propuesta sencilla, ambiciosa y profundamente transformadora.

    La lectura sostiene la democracia

    Sin lectores no hay opinión pública, sino ruido.Sin comprensión no hay diálogo.Sin imaginación no hay país posible.

    Leer no solo nos hace libres, sino mejores custodios de nuestra democracia.

    El autor es periodista y filólogo.

    Rafael Candanedo


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Qué hacen y cómo viven los militares de Estados Unidos que se entrenan en la selva panameña. Leer más
    • Aprehenden al excomisionado Fanuco por presunto enriquecimiento injustificado. Leer más
    • ‘Solo vine a felicitar a Panamá’: Bolillo Gómez tras el 3-0 en el Rommel Fernández. Leer más
    • Aprehenden a exfuncionaria de Conades en caso de presunto peculado por cerca de $500 mil. Leer más
    • Declaran ilegal la aprehensión del influencer Bartolo Encarnación Guante. Leer más
    • Línea 3 del Metro: obra supera el 88% en tramo elevado y continúa excavación bajo el Canal. Leer más
    • Naviferias 2025 del IMA: Jamones y más productos a partir del 2 de diciembre. Leer más