Leer y comprender no es lo mismo

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Durante la celebración del Día del Idioma Español, se realizaron diversas actividades con la intención de honrar, fortalecer y promocionar el buen uso de nuestro idioma. Es así como, en diversas conversaciones con colegas, surge una paradoja interesante con respecto al español y a la materia de español. El punto es que, según los datos estadísticos del Ministerio de Educación, el español es la segunda materia con el mayor índice de deficiencias en 2025 y desde hace varios años está en el top tres de las asignaturas con mayor fracaso. Situación que, por lo menos, en este diálogo causa curiosidad, puesto que hablamos español en las escuelas, en las casas, en los comercios… ¡En todos lados!

Si bien hay diferentes niveles en los cuales uno puede comunicarse en un mismo idioma, nuevamente está la situación de que no es un idioma nuevo como el inglés y el francés, que se enseñan en los colegios, sino que es nuestro idioma nativo. Por sentido común, deberíamos conocer con mayor propiedad las reglas ortográficas y las reglas gramaticales, pues vienen naturalmente integradas en nuestro entorno cultural. Ahora bien, es necesario aclarar que la materia de español no solamente se centra en estos dos contenidos curriculares, sino que también se extiende a la redacción, al análisis y creación de textos, a la comprensión lectora, entre otros. Es decir, es un entramado de situaciones analíticas y reflexivas mediante el cual el estudiante no solamente desarrolla la muy necesaria expresión oral y escrita, sino que tiene por objetivo potenciar sus esenciales capacidades comunicativas.

Por lo anterior, es importante hacer un breve pero significativo análisis sobre lo que es, quizás, el contenido más importante de estudio y que presenta una mayor preocupación: la comprensión lectora. Esto se debe a que la realidad de nuestros estudiantes es que, según Unicef, 6 de cada 10 estudiantes no comprende lo que lee. Este indicativo pone de manifiesto que el español no es solamente lo que leemos y escuchamos, sino que va más allá: es saber leer y saber aplicar. Esa frontera de comprensión lectora parece distante cuando todavía muchos estudiantes no pueden comprender una simple indicación, y mucho menos realizarla. Y esto es trágicamente alarmante, puesto que una población que no entiende lo que lee es una población que no sabe a dónde va.

La comprensión lectora no solamente se limita a recordar lo que se lee, sino que es la capacidad de entender, interpretar, hacer juicios de valor y aplicar eficazmente en la rutina de vida aquello que se aprendió en el texto. En otras palabras, hacer propio ese conocimiento.

Termino estas inquietantes líneas con las palabras de mi abuelo cuando me decía: “Si usted puede leer y entender todo lo que lee, entonces nadie podrá decidir por usted”. Y cuánta razón tenía mi querido viejo.

Educador estudiante de derecho.