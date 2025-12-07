Legado de un gigante del arte

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Lo que puedes encontrar en el Biomuseo. LP Isaac Ortega

En Panamá estamos de luto. Nos ha dejado Frank Owen Gehry (1929-2025), arquitecto canadiense-estadounidense, quien, con sus formas imposibles, redefinió la arquitectura del siglo XXI. Más allá de la pérdida, celebramos la vida del consorte panameño y su legado más íntimo: la joya monumental de la Calzada de Amador. Nuestras más sinceras condolencias a su esposa, Berta Isabel Aguilera, capitalina de origen antonero, a sus hijos y a toda su familia.

La Casa Danzante de Praga fue una colaboración de Frank Gehry con el arquitecto croata-checo Vlado Miluni. / Oscar Gonzalez/NurPhoto vía Getty Images

Gehry fue un titán artístico, galardonado con el Premio Pritzker (1989, equivalente al Nobel de Arquitectura), la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad (Estados Unidos). Su genio radicó en la filosofía de que “cada edificio debe ser una escultura”. Desafió la simetría y la geometría tradicional, empleando titanio, acero y complejas curvas que parecen adversar la gravedad.

Si bien el Museo Guggenheim de Bilbao (1997) lo catapultó a la fama global, Gehry dejó un rastro de obras fundamentales que marcan una época, desde el Walt Disney Concert Hall (Los Ángeles) hasta la metafórica Casa Danzante (Praga) y el espectacular Hotel Marqués de Riscal. Cada edificio es un diálogo audaz entre la forma y la función.

El vínculo de Gehry con Panamá fue profundo y personal. Se casó con Berta Isabel Aguilera en 1973, quien no solo se convirtió en la administradora de su estudio, sino en el motor que lo conectó con nuestro país.

Nacida en Bella Vista, criada con las nociones contables adquiridas en el Colegio María Inmaculada y licenciada en Antropología, Berta fue la fuerza motriz. La pareja honró sus raíces con visitas anuales a Panamá, sobre todo en Navidad, donde sus dos hijos llegaron a vestir el tradicional montuno.

El Biomuseo es un testamento de esta conexión. Gehry inicialmente se mostraba reticente a desarrollar un proyecto en la región, pero cedió ante la fuerza y el amor de Berta por su tierra natal. El arquitecto diseñó los planos de la obra, un trabajo profesional de calibre mundial, cuya visión fue promovida durante el gobierno de Mireya Moscoso.

Es la única obra de Gehry en América Latina. El museo no es solo un edificio, sino una narración física y colorida del surgimiento del istmo de Panamá como Puente Biológico.

El techo multicolor del Biomuseo es extraordinario. Sus toldos metálicos de formas irregulares y colores vibrantes —rojo, azul, amarillo— son una explosión tropical que Gehry dijo inspirarse en las casas populares panameñas. Esta obra, escultura monumental dedicada a nuestra biodiversidad, una de las mayores por kilómetro cuadrado, se erige como un potencial norte para la marca país de Panamá, ofreciendo una identidad visual única a nivel global. Un monolito en el jardín del Biomuseo rinde homenaje a Berta Aguilera, reconociendo la fuerza de ella detrás de este legado.

Gehry se ha marchado, pero en Panamá, su “olor a Panamá” perdurará en el titanio de su obra, recordándonos la conexión espiritual de un gigante de nuestra época con un istmo que, desde que emergió del mar, no es ordinario.

El autor es periodista y filólogo.