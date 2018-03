La legalización de todo

Las voces de lucha por el reconocimiento de ciertas tendencias, inclinaciones o gustos no es un tema nuevo. A lo largo de la historia se han visto incorporaciones de cosas tan básicas como el voto femenino, el horario laboral a 8 horas y una innumerable lista de necesidades. Ahora, cuando una exigencia va mucho más allá de lo tradicional y trastoca el ámbito racional y lógico, surge la gran pregunta: ¿se acepta como un derecho o se impone lo que piensa la mayoría?

En los últimos años ha surgido, con insistencia, un pequeño grupo que, so pretexto de discriminación a sus derechos, viene imponiendo con fuerza en varios países algo que se ha denominado matrimonio igualitario, aunque eso solo ha sido una forma estratégica de introducir por allí mismo otro fenómeno mucho más escandaloso llamado ideología de género.

El matrimonio igualitario es fácil de comprender, un gran impulsor, Barack Obama, lo introdujo astutamente en Estados Unidos y básicamente consiste en casar hombres con hombres o mujeres con mujeres. La ideología de género va mucho más allá, ya que implica que no se nace con un sexo definido (independientemente de que en biología humana básica un pene indica hombre y una vagina mujer), por el contrario, sexualmente eres lo que tú quieres ser, alterando todos los conceptos naturales de reproducción y dando como resultado más de cien tipos sexuales; en base a esto ya no existiría lo que inicialmente se conoció como géneros Lgbti (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales), habría que añadir por mencionar algunos: los que son adultos pero un día deciden ser niños, se llaman transedad (ocurrió en Canadá), los que son humanos y un día deciden ser un dragón adoptarían el nombre transespecie (ocurrió en Texas, EU), los que pueden intercambiar entre lo masculino y femenino se llaman doblador de género, los que no son masculinos ni femeninos ni indefinidos se llaman tercer sexo, los que pueden ser cualquier tipo sexual en cualquier momento se llaman pangénero.

En resumen, para los grupos que impulsan esto, cualquiera persona que no comparta las ideas disparatadas de estas nuevas identidades sexuales atípicas, o que defienda el matrimonio religioso, resultaría ser un retrógrado, homofóbico, fanático religioso o discriminador. Pero esto no es un asunto discriminatorio o de mayorías, es biología básica y lógica. ¿cómo tú me impones a mí que a mi hijo cuando nace no se le pueda poner su sexo sino hasta que él decida? ¿por qué si la psicología básica indica que la madurez intelectual se adquiere a cierta edad, permites que una niña de nueve años se cambie de sexo y se inyecte hormonas? ¿por qué impones una ley de que el padre no puede ir en contra del deseo de cambio sexual de un menor de edad, quitando la patria potestad? ¿cómo tú me explicas que un pene se convierte en vagina y otro día vuelve a ser pene? Por lo tanto, esta lucha más que de derechos o de mayorías o de minorías, quiere es imponer poco a poco que todo ser humano deje de razonar y dé libre rienda a toda y cada exigencia de cualquier grupo, tengas o no la razón. Seguir estas tendencias es peligroso, ya que genera adoctrinamiento libertino, que nos llevaría primero del libertinaje sexual, y luego, hasta la despenalización de todo, como ya ha ocurrido en otros países, por ejemplo, el libre aborto o como Canadá, donde se permite el sexo con animales. Otros países tienen sitios especiales de prostitución animal, donde pagas para sexo con animales; todo esto viene muy ligado a la ideología de género.

La ideología de género es peligrosa judicialmente. Imaginemos un violador que sea mayor de edad y para evitar ser enjuiciado se declare un adolescente de 10 años, ¿podrá ser juzgado como adulto?

Como reflexión, no me asombraría, al paso que vamos, si lo permitimos, que violadores pidan despenalizar el sexo con infantes, que se despenalice el robo o que veamos normal el matrimonio con niños, que pueda haber sexo en la calle, que no sea delito transmitir pornografía a cualquier hora sin restricciones de edad. Otorgar derechos no puede ser tomado a la ligera, porque complacer gustos es tentador y puede no tener límites, tal cual se ha demostrado y se ha visto en otros países, donde algunas de estas complacencias en el fondo apadrinan conductas psicológicas enfermizas, como un hombre en Canadá que se declaró niña y pudo ser adoptado por una pareja de adultos y jugar con muñecas y niñas “de su edad”.

Para puntualizar el tema, como dijo un presidente en Europa cuestionando el tema de la ideología: ¿por qué la ideología solo tiene que ser de género? ¿por qué no puede ser de todo? ¿por qué yo hoy, de repente, no pueda sentirme estadounidense y exigir me den la nacionalidad gringa? Debemos estar alertas, no es por minorías, no es por mayorías, no es por derechos de nadie, ¿dan las uvas manzanas? ¿dónde quedan los deberes? A muchos se les ha olvidado que los derechos de unos no pueden eliminar los derechos de otros, mucho menos un derecho puede obliterar la razón, la lógica o la naturaleza humana…

El autor es ciudadano