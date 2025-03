Lesiones, lesiones, lesiones

Lesiones es la mala palabra que persigue a todos los equipos de las mayores y, por supuesto, tiene su efecto en los resultados finales de la competencia y trae como resultado pérdidas económicas.

Una de las lesiones más impactantes es, sin lugar a duda, la del derecho de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole, por ser este uno de los mejores lanzadores de ambas ligas y, por ende, el serpentinero estrella de los Bombarderos del Bronx. Cole, con 34 años a cuestas, ha sido extraordinario en su carrera, que incluye cinco temporadas con los Piratas de Pittsburgh, dos con los Astros de Houston y cinco con Nueva York. En estos doce años ha acumulado 153 victorias y 80 derrotas, con una efectividad de 3.18. La lesión de Cole requiere la famosa cirugía “Tommy John”, cuya recuperación tomará entre 12 y 18 meses, por lo que su equipo no contará con sus servicios en el futuro inmediato.

Adicional para los Yankees son las lesiones del recio bateador Giancarlo Stanton y del novedoso relevista Tim Hill. Estas ausencias, unidas a la salida de Juan Soto, se harán sentir.

Los Medias Rojas de Boston tienen su parte en la danza de las lesiones, pues Rafael Devers no había debutado en el “Spring Training” por dolencias en la espalda, y Trevor Story sigue sufriendo la recuperación de su hombro lesionado. El lanzador Lucas Giolito fue contratado el año pasado y aún no ha jugado, y, aparentemente, no jugará este año tampoco. El destacado lanzador derecho Kutter Crawford sigue reportando molestias en la rodilla derecha y no estará activo para el inicio de la temporada, igual que Brayan Bello.

Los Dodgers de Los Ángeles tendrán fuera de acción para la fecha de apertura al derecho Tony Gonsolin (34-11, 3.19 en cinco temporadas) y a otro derecho, Ryan Pepiot, dos jóvenes lanzadores que presentan gran calidad. A última hora se anunció que Mookie Betts, ahora torpedero, y Freddie Freeman no jugarán los primeros encuentros debido a enfermedades, molestias y dolencias no reportadas anteriormente.

Los Mets de Nueva York iniciarán la temporada sin el izquierdo Sean Manea (33), que la temporada pasada tuvo 12-6, 3.47; el derecho Frankie Montas (31), cuyo récord fue 7-11, 4.84; el receptor Francisco Álvarez (23), que bateó para .237, con 11 cuadrangulares y 47 carreras impulsadas en 100 juegos de la temporada pasada, y Nick Madrigal (28), quien logró un promedio de bateo de .221, con 10 carreras impulsadas.

Los Orioles de Baltimore, por su lado, posiblemente iniciarán su temporada sin su máxima estrella, el torpedero Gunnar Henderson (23), quien bateó para .281, con 37 cuadrangulares y 92 carreras impulsadas. El derecho Andrew Kittredge (35), que jugando con los Cardenales de San Luis el año pasado tuvo 5-5, 2.80, fue operado y estará fuera de acción varios meses.

Los Bravos de Atlanta, uno de los grandes retadores de la Liga Nacional, tendrán fuera de acción al inicio de la temporada a su jardinero estrella Ronald Acuña Jr. y al receptor Sean Murphy, entre otros.

Los peloteros lesionados de los diferentes equipos no serán todos los que no verán el inicio de temporada en el terreno, pero son un leve indicio de lo que tendrán los diferentes equipos en sus listas de inactivos cuando empiece la gran competencia.

El propósito de este artículo es demostrarles a nuestros lectores lo oneroso, en el sentido económico y deportivo, que pueden ser las lesiones. Hemos tratado de poner información de algunos equipos y algunos peloteros, pues detallar la lista completa de lesionados se llevaría una gran cantidad de espacio que no tenemos.

Sin embargo, nos parece que lo poco que describimos nos dará una idea del tema que trato de hacerles llegar. Amanecerá y veremos.