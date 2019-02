No hay un ‘level playing field’

La medalla de oro a la pregunta retórica de lo que va en el año se lo gana el periodista Álvaro Sánchez, del diario español El País, en su artículo del 31 de enero de este año titulado: ¿Existen paraísos fiscales en el corazón de Europa?

El escrito en mención detalla la actitud delincuencial de Luxemburgo. El diputado europeo luxemburgués David Wagner comenta “La legislación luxemburguesa permite un gran número de exenciones que las grandes consultoras aprovechan para reducir la factura a una cantidad ridícula. Cuanto más grande es la empresa, menos porcentaje paga. Sí, es un paraíso fiscal para las multinacionales”.

Luxemburgo tiene 137 bancos de 28 diferentes países y activos bajo administración de 4 mil millones de euros. Qué envidia. Su ex primer ministro, ahora presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, fue acusado de crear trajes fiscales a la medida que permitieron a unas 350 multinacionales eludir miles de millones de euros. Producto del escándalo denominado Lux Leaks, la presión de algunos países llevó a ponerle final a décadas de secreto bancario en dicho centro financiero. No obstante, el periodista Diego Velásquez, de Le Luxemburger Wort, comenta: “El Gobierno se vio obligado a actuar. Y pasó a presentarse como un país que colabora y quiere hacer reformas, pero no hay que equivocarse, es comunicación”. (el subrayado es mío). Leer de nuevo, gracias. Luxemburgo solamente ofrece espejos y humo y, de alguna “manera”, logran no estar en ninguna lista de países no cooperantes o de paraísos fiscales.

Cita el periodista Sánchez: “Un portavoz del Ministerio de Finanzas luxemburgués niega que su país sea un paraíso fiscal. Las listas internacionales le dan la razón. Ni la OCDE ni la UE lo incluyen en sus clasificaciones. Pero los criterios para la elaboración de esta última están en entredicho.” Hay que ser un gran caradura para negar que Luxemburgo sea un paraíso fiscal. Huelgan las pruebas de lo contrario. Me pregunto qué le vio Francia al ducado que no los tiene listado como un paraíso fiscal.

Para rematar el artículo afirma: “Bruselas tampoco está satisfecha. El año pasado, el comisario de Economía, Pierre Moscovici, alertó de que un análisis en profundidad había revelado que Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Malta, Holanda y Luxemburgo mantienen prácticas fiscales agresivas con potencial para socavar la equidad del mercado interior, y aumentar la carga del contribuyente”. Moscovici debe sufrir del efecto Dunning-Kruger.

Continuamos: “Numerosos eurodiputados han mostrado su malestar por la falta de criterios claros para formar parte de esta. Debería incluir países europeos, hay amplias evidencias de que hay inversión extranjera fluyendo hacia países pequeños como Irlanda o Luxemburgo sin relación alguna con su actividad real”, afirma el eurodiputado socialdemócrata holandés Paul Tang. ”El proceso de selección debería ser aplicado rigurosamente a todos por igual, incluidos los Estados de la UE”, coincide el europarlamentario Ernest Urtasun. ¡Cáspita!

Acota Sánchez que laoenegé Intermon Oxfam creó su propia clasificación de paraísos fiscales y que no hubo sorpresas. Los sospechosos habituales Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Chipre “han ejercido en los últimos tiempos una formidable presión política para suavizar la lista europea y dejarla en la actual versión descafeinada”. Es decir, cabildean.

Las aseveraciones de los eurodiputados saltan a relucir en el artículo de La Prensa del día 6 de febrero de 2019, escrito por Victoria Cardiel, titulado: Opacidad en la revisión de la lista negra de UE. Finalmente, este diario escribe algo sobre la injusticia que se está dando contra Panamá y la manipulación de las listas discriminatorias con fines políticos. Ya era hora.

Quizás lo más importante de dicho escrito es lo siguiente: “La revisión de la lista negra se ha llevado a cabo bajo un total hermetismo y sin implicar a los países que están siendo examinados. Desde las instituciones europeas -que presumen de ser de las más transparentes del mundo- se justifican señalando que, al final, la elaboración del elenco de territorios no colaboradores será una decisión política. Pero es, precisamente, esta característica la que resta transparencia a todo el proceso”. (el subrayado es mío). Chapó.

El hecho de que sea una decisión política elimina cualquier posibilidad de que midan en forma imparcial nuestros esfuerzos en adecuar las leyes y regulaciones fiscales, y de blanqueo de capitales. Son los políticos europeos, como siempre liderados por Francia, los que decidirán el futuro de nuestra plataforma de servicios y el consiguiente daño a la imagen de Panamá. Alguien debe explicarle al país por qué le seguimos dando negocios, pagados con nuestros impuestos, a las empresas francesas en Panamá. Por amor a Dios y a la patria: ¡Retorsión de una vez por todas!

El autor es abogado